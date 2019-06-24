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Мир на Ближнем Востоке будет невозможен без согласия палестинцев принять экономическую часть плана США - Кушнер

25.06.2019 20:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Согласие палестинцев на экономическую часть плана США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке является обязательной предпосылкой для достижения мира в регионе, заявил на конференции в Бахрейне куратор плана старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

"Согласие на экономический вариант - необходимая предпосылка для решения прежде неразрешимых политических проблем", - цитируют западные СМИ слова Кушнера на конференции, которую бойкотирует Палестинская национальная администрация.

При этом Кушнер назвал этот план "шансом столетия" для палестинцев. В то же время он признал, что предыдущие попытки мирного урегулирования на Ближнем Востоке пренебрегали интересами палестинцев.

Кушнер также подтвердил, что двухдневная конференция в Бахрейне не будет касаться политических вопросов, к которым придется обратиться позже. Советник описал "честное политическое решение конфликта" как вариант, который "гарантирует безопасность Израиля и уважает достоинство палестинского народа".

Ранее сообщалось, что организуемая США двухдневная конференция, посвященная вопросам привлечения инвестиций в экономику палестинских территорий, открылась во вторник в столице Бахрейна Манаме.

Реализацией плана ближневосточного урегулирования, основанного на экономических и финансовых аспектах, занимаются старший советник и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт. Политическая часть плана по-прежнему не обнародована.

В минувшие выходные Вашингтон обнародовал экономическую часть плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Меры, разработанные администрацией США, предполагают как государственные, так и частные инвестиции в объеме $50 млрд.

Однако палестинское руководство, не участвующее в конференции, заявило о неприятии плана, а Саудовская Аравия, которая считается одним из главных участников плана, также высказала некоторые оговорки. В свою очередь, председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что политическая часть плана гораздо важнее экономической части.

 
 
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Согласие палестинцев на экономическую часть плана США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке является обязательной предпосылкой для достижения мира в...
 
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