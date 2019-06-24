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Посол Венгрии в Беларуси об организации II Европейских игр: «Поздравляю Беларусь. Это шикарное мероприятие»

25.06.2019 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беалруси. Все больше людей присоединяются к большому спортивному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Европейские игры объединяют сотни болельщиков. Только центральную фан-зону, которая работает у Дворца спорта, ежедневно посещают до 30 тысяч человек. Ну а те, кто сегодня пришел в фан-зону, смогли совершить небольшое путешествие в Венгрию. Здесь прошла презентация национальной культуры этой страны. Корреспондент Ксения Худолей не упустила возможно понаблюдать за происходящим и вышла прямую свзяь со студией. 

Посол Венгрии в Беларуси об организации II Европейских игр: «Поздравляю Беларусь. Это шикарное мероприятие»

Ксения Худолей, СТВ:
Очень много людей. Рабочий день уже закончился, и начался маленький выходной среди недели. Интерактивные площадки еще работают. Главное внимание притягивает сцена. Через несколько минут официальное открытие Дня культуры Венгрии. Гостей уже привлекла игра в необычный венгерский теннис на искривленном столе с футбольным мячом.

Мы решили пообщаться с музыкантами и послом Венгрии в Беларуси.

Ксения Худолей:
Здравствуйте, господин посол. Мы уже какое-то время пробыли здесь на площадке. Очень атмосферно, всем нравится. Приходят белорусы и иностранцы. А вы сами довольны организацией такого культурного фестиваля? 

Посол Венгрии в Беларуси об организации II Европейских игр: «Поздравляю Беларусь. Это шикарное мероприятие»

Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полономочный посол Венгрии и Беларуси:
Конечно. Это не только культурный фестиваль. Это спорт, жизнь, здоровье, туризм. Сейчас о дружбе идет речь. Мне нравится, как вы все организовали. Вы молодцы. Здесь танцует и играет молодежь, это тоже приятно. Поздравляю Беларусь. Это шикарное мероприятие.

Ксения Худолей:
Вот такая идея – каждый день страна-участница представляет свою культуру. Насколько это популярно? Много людей интересуются?

Жолт Чутора:
На улице много зрителей. Венгерские палатки работают с 10 утра. Я чувствую, что сегодня половина города была здесь. Всех приглашаем, Вегрия ждет вас.

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Ксения Худолей, Жолт Чутора
 
 
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Новости Беалруси. Все больше людей присоединяются к большому спортивному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. II Европейские игры объединяют...
 
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