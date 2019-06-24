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Посол Венгрии в Беларуси об организации II Европейских игр: «Поздравляю Беларусь. Это шикарное мероприятие»
Источник материала: СТВ
Новости Беалруси. Все больше людей присоединяются к большому спортивному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
II Европейские игры объединяют сотни болельщиков. Только центральную фан-зону, которая работает у Дворца спорта, ежедневно посещают до 30 тысяч человек. Ну а те, кто сегодня пришел в фан-зону, смогли совершить небольшое путешествие в Венгрию. Здесь прошла презентация национальной культуры этой страны. Корреспондент Ксения Худолей не упустила возможно понаблюдать за происходящим и вышла прямую свзяь со студией.
Ксения Худолей, СТВ:
Мы решили пообщаться с музыкантами и послом Венгрии в Беларуси.
Ксения Худолей:
Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полономочный посол Венгрии и Беларуси:
Ксения Худолей:
Жолт Чутора:
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Посол Венгрии в Беларуси об организации II Европейских игр: «Поздравляю Беларусь. Это шикарное мероприятие»
Новости Беалруси. Все больше людей присоединяются к большому спортивному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. II Европейские игры объединяют...
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