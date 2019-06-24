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Шестой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

25.06.2019 22:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Самые интересные старты 26 июня на Европейских играх в Минске в материале Александра Карася в программе «СТВ-Спорт».

Подробности в видеоматериале.

Шестой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Шестой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Шестой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Шестой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Шестой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Шестой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Шестой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Шестой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Шестой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Шестой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Люди в материале: Александр Карась
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси.  Самые интересные старты 26 июня на Европейских играх в Минске в материале Александра Карася в программе «СТВ-Спорт». Подробности в...
 
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