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II Европейские игры в Минске. По итогам 25 июня в копилке белорусов 41 медаль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Итак, к вечеру 25 июня в медальной копилке белорусской сборной на вторых Европейских играх 41 награда: 14 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна прочно закрепилась на второй строчке общего рейтинга. Больше медалей лишь у России. В числе сильнейших также Грузия, Украина, Италия.
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Новости Беларуси. Итак, к вечеру 25 июня в медальной копилке белорусской сборной на вторых Европейских играх 41 награда: 14 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых,...
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