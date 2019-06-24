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Сегодня в семье Гончаровых очень удачный день. Рассказываем про белорусские медали 25 июня в прыжках на батуте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эпицентре спортивной жизни и, конечно же, продолжаем говорить о Европейских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На прямую связь со студией вышла корреспондент Екатерина Лихошапко. Она находится возле «Минск-Арены», где 25 июня прошли соревнования по прыжкам на батуте и акробатике.
Екатерина Лихошапко, СТВ:
Также стало известно, что наш олимпийский чемпион Владислав Гончаров разменял серебро в Баку на золото Европейских игр в Минске. Поэтому сегодня в семье Гончаровых очень счастливый, очень удачный день. Поздравляем их с этим замечательным событием!
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Сегодня в семье Гончаровых очень удачный день. Рассказываем про белорусские медали 25 июня в прыжках на батуте
Новости Беларуси. В эпицентре спортивной жизни и, конечно же, продолжаем говорить о Европейских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На прямую связь со студией...
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