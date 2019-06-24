ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня в семье Гончаровых очень удачный день. Рассказываем про белорусские медали 25 июня в прыжках на батуте

25.06.2019 23:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В эпицентре спортивной жизни и, конечно же, продолжаем говорить о Европейских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На прямую связь со студией вышла корреспондент Екатерина Лихошапко. Она находится возле «Минск-Арены», где 25 июня прошли соревнования по прыжкам на батуте и акробатике.

Сегодня в семье Гончаровых очень удачный день. Рассказываем про белорусские медали 25 июня в прыжках на батуте

Екатерина Лихошапко, СТВ:
Мы второй день подряд дежурим на «Минск-Арене» и наблюдаем за очень красивым и зрелищным видом спорта – прыжками на батуте. 25 июня – очень удачный день для нашей команды. Сперва Анна Гончарова и Мария Махаринская в женских синхронных прыжках стали чемпионками Европейских игр. Девушки набрали максимальное количество баллов за все время их совместных выступлений. Результат не сенсационный: по ходу сезона девушки демонстрировали блестящие выступления – победа на минском этапе Кубка мира, серебро в Италии.

Сегодня в семье Гончаровых очень удачный день. Рассказываем про белорусские медали 25 июня в прыжках на батуте

Также стало известно, что наш олимпийский чемпион Владислав Гончаров разменял серебро в Баку на золото Европейских игр в Минске. Поэтому сегодня в семье Гончаровых очень счастливый, очень удачный день. Поздравляем их с этим замечательным событием!

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Екатерина Лихошапко, Анна Гончарова, Мария Махаринская, Владислав Гончаров
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В эпицентре спортивной жизни и, конечно же, продолжаем говорить о Европейских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На прямую связь со студией...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол Венгрии в Беларуси об организации II Европейских игр: «Поздравляю Беларусь. Это шикарное мероприятие»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика