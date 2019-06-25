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Поражение трудяги Самсонова и Гончаров с золотом. Лучшие фотографии 5-го дня на Европейских играх

25.06.2019 22:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наш любимый Владимир Самсонов из настольного тенниса в четвертьфинале боролся с самым сильным из возможных соперников и, увы, проиграл. Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров реабилитировался за ошибку в синхронных прыжках днем ранее победой в индивидуальном зачете. Супруга Влада Анна Гончарова в паре с батутисткой Марией Махаринской также выиграла золото. Эти и другие события вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам пятого соревновательного дня на II Европейских играх в Минске.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY











Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY







Фото: Reuters






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Теги: Минск
 
 
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Наш любимый Владимир Самсонов из настольного тенниса в четвертьфинале боролся с самым сильным из возможных соперников и, увы, проиграл. Батутист Владислав...
 
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