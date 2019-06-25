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Поражение трудяги Самсонова и Гончаров с золотом. Лучшие фотографии 5-го дня на Европейских играх
Источник материала: Tut.by
Наш любимый Владимир Самсонов из настольного тенниса в четвертьфинале боролся с самым сильным из возможных соперников и, увы,
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
Фото: Reuters
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Наш любимый Владимир Самсонов из настольного тенниса в четвертьфинале боролся с самым сильным из возможных соперников и, увы, проиграл. Батутист Владислав...
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