Поражение трудяги Самсонова и Гончаров с золотом. Лучшие фотографии 5-го дня на Европейских играх

Источник материала: Tut.by

Наш любимый Владимир Самсонов из настольного тенниса в четвертьфинале боролся с самым сильным из возможных соперников и, увы, проиграл . Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров реабилитировался за ошибку в синхронных прыжках днем ранее победой в индивидуальном зачете . Супруга Влада Анна Гончарова в паре с батутисткой Марией Махаринской также выиграла золото . Эти и другие события вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам пятого соревновательного дня на II Европейских играх в Минске.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY









































Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

























Фото: Reuters



















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