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Владислав Гончаров: «Организация Олимпиады в Рио и Европейских игр в Минске - это небо и земля»

25.06.2019 22:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После завоевания золота на II Европейских играх батутисты Владислав и Анна Гончаровы рассказали, как поддерживают друг друга на соревнованиях, а также поделились мнением об уровне организации Игр в Беларуси.

— Медаль досталась мне нелегко. Она — результат кропотливой подготовки на протяжении многих месяцев, — отметил Владислав.

— Ей предшествовало много всего: и изнуряющие тренировки, и травмы. Сегодня получилось почти все. Не очень доволен комбинацией, но результат золотой, поэтому можно порадоваться.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Чем именно недовольны в плане исполнения?

— Оценка по сравнению с квалификацией на полбалла меньше. Были ошибки, которые, наверное, заметили даже зрители. В середине комбинации у меня упала высота. Допустил ошибку на шестом элементе, и это сыграло со мной нехорошую шутку. Но сумел не допустить развития [ошибки].

— С какими мыслями ушли с арены вчера?

— Ай, ну были разные мысли. Естественно, медаль Анны Горченок (она же Гончарова, супруга Владислава. — Прим. TUT.BY) немножко приободрила. Но небольшой осадочек все равно остался. Извините, кому отказал вчера в интервью. Был на эмоциях.

— На что вы, как правило, ориентируетесь при выборе программы? На соперников?

— Такую программу, как наша, никто еще не готовил. Думаю, у нас ее подсмотрят и попробуют клонировать. Моя программа намного выше по сложности [чем у выступавших батутистов] - примерно на 0,8 балла. Для мужчин в такой весовой категории это имеет весомое значение.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Выступление девчонок в синхронных прыжках смотрели?

— Только по телевизору, потому что у нас как раз была разминка.

— Помогло настроиться?

— Ну… В каком-то смысле простимулировало.

— Громкая поддержка зрителей, скорее, мешает или помогает?

— На предварительной части болельщиков попросили вести себя поскромнее во время выступления. Когда батутист показывает руки, после этого лучше соблюдать тишину. А то, бывает, обратишь внимание на какой-то крик и теряешь концентрацию.

— Можно сказать, что в синхронных прыжках у вас что-то не получилось как раз из-за шума трибун?

— Нет, я бы не хотел перекладывать ответственность за свою глупую, но грубую ошибку на болельщиков. Конечно, понимал, что от меня, олимпийского чемпиона, зрители ждут результата. Сегодня, когда комбинация заканчивалась, кто-то кричал «Беларусь», кто-то — «Влад, молодец!». Это вдохновляет.

— Когда сегодня ждали оценок, понимали, что будет золотая медаль?

— Не хочу принижать оценки соперников, но было ожидаемо, что возьму золото. Может, соперники прыгнули не в полную силу. Исходя из результатов чемпионата мира, знаю, что они могут показывать гораздо более высокие результаты.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Как вам организация домашних Игр и как живется в деревне спортсменов?

— Ну… Столовая далеко находится, и лифты плохо ходят. А так по организации все супер. Если сравнивать с Олимпийскими играми в Рио, это небо и земля. Если выйти из главного входа «Минск-Арены» или «Динамо», везде активности, фан-зоны, люди веселятся. В Рио было страшно покинуть пределы деревни: нас могли обворовать или обматерить. А здесь много активностей даже в Деревне спортсменов: мини-гольф, аэрохоккей.

— Соревнования для вас закончились. Можно и развлечься.

— Можно. Но аэрохоккей всегда занят. Разве что очередь занимать с утра.

— Как будете праздновать золото? Сегодня в семье их два.

— Не знаю, еще допинг-контроль надо пройти. Процедура небыстрая. Думаю, сегодня не до празднования будет.

Супруга Владислава Анна Гончарова в паре с Марией Махаринской во вторник завоевали золото в синхронных прыжках на батуте. На вопрос, как Владислав и Анна поддерживают друг друга, спортсменка лаконично ответила:

— Это секрет.

— За выступлением мужа наблюдали?

— Да, я была в зале, поддерживала, болела и очень рада, что все получилось. Всегда смотрю выступления Влада, ловлю его дыхание и стараюсь вести. Не знаю, помогает ему это или нет, но я так чувствую себя спокойнее.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Было предчувствие, что сегодня все должно получиться?

— Было так спокойно, и от этого становилось страшно. Может быть, уверенность была оттого, что проделали столько работы на сборе, комбинация была напрыгана. Как говорит наш тренер, эту комбинацию мы с Марией можем сделать на одной ноге и с закрытыми глазами. Рады, что Ольга Анатольевна довольна. Потому что она вкладывает в нас душу, время и свое здоровье. Хотелось бы радовать ее чаще.


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Теги: Минск
 
 
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