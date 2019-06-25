МОК одобрил включение брейк-данса в программу Олимпиады-2024

Источник материала: Tut.by

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) одобрила включение брейк-данса в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Также во вторник в Лозанне были предварительно включены в программу Игр-2024 серфинг, скалолазание и скейтбординг, которые войдут в программу Олимпиады-2020, передает ТАСС .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Все четыре вида спорта, предложенные в программу Игр в Париже, полностью соответствуют олимпийской повестке 2020 года, поскольку они способствуют тому, чтобы программа стала более сбалансированной по гендерному признаку и более урбанистической, что дает возможность приобщения к ней молодого поколения, — приводит официальный сайт Международного олимпийского комитета слова президента МОК Томаса Баха.

— Предлагаемые виды спорта соответствуют этим принципам и улучшают общую динамичную концепцию Игр Парижа-2024, которая фокусируется на инклюзивности, привлечении новой аудитории и проведении социально ответственных Игр, — сказал Бах.

Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе, первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.

Предложение включить четыре вида спорта в олимпийскую программу Игр в Париже было поддержано членами МОК единогласно. В брейк-дансе 16 мужчин и 16 женщин должны разыграть два комплекта наград.

Впервые в истории олимпийского движения медали в скалолазании, скейтбординге и серфинге будут разыграны в следующем году на Играх в Токио.

Окончательное решение по включению предложенных четырех видов спорта в программу Игр-2024, а также по квотам спортсменов будет принято исполкомом МОК в декабре 2020 года. Ожидается, что в этих видах спорта выступят 248 спортсменов, количество женщин и мужчин будет одинаковым.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Включение четырех видов спорта в олимпийскую программу увеличило их общее число до 33.