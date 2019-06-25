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В реке Неман вблизи деревни Докудово-2 утонула 13-летняя девочка из Лиды

25.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В реке Неман вблизи деревни Докудово-2 утонула 13-летняя девочка из Лиды

24 июня в реке Неман вблизи деревни Докудово-2 Лидского района во время купания утонула 13-летняя девочка из Лиды.

Следователи выяснили, что она находилась в воде вместе с двумя малолетними мальчиками под присмотром бабки последних, плавать не умела. Течение реки унесло ее и 8-летнего мальчика, однако тому удалось самостоятельно выбраться на берег. Место реки для купания не предназначено. Поиск тела девочки продолжается специалистами ОСВОД, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

 
 
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24 июня в реке Неман вблизи деревни Докудово-2 Лидского района во время купания утонула 13-летняя девочка из Лиды. Следователи выяснили, что она находилась в воде...
 

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