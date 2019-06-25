Лукашенко поздравил Кириенко с золотом Европейских игр

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по велосипедному спорту Василия Кириенко с завоевание золотой медали II Европейских игр, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Сегодня на трассе ты проявил прекрасные морально-волевые качества, тактически грамотно провел гонку и обеспечил себе комфортный перевес над соперниками", - говорится в поздравлении.

Лукашенко убежден, что этой победе способствовала и горячая поддержка тысяч болельщиков на протяжении всей дистанции. Президент пожелал Кириенко крепкого здоровья и дальнейших успехов.