|
Лукашенко поздравил Кириенко с золотом Европейских игр
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по велосипедному спорту Василия Кириенко с завоевание золотой медали II Европейских игр, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Сегодня на трассе ты проявил прекрасные морально-волевые качества, тактически грамотно провел гонку и обеспечил себе комфортный перевес над соперниками", - говорится в поздравлении.
Лукашенко убежден, что этой победе способствовала и горячая поддержка тысяч болельщиков на протяжении всей дистанции. Президент пожелал Кириенко крепкого здоровья и дальнейших успехов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по велосипедному спорту Василия Кириенко с завоевание золотой медали II Европейских...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)