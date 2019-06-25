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Лукашенко поздравил Кириенко с золотом Европейских игр

25.06.2019 21:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по велосипедному спорту Василия Кириенко с завоевание золотой медали II Европейских игр, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Сегодня на трассе ты проявил прекрасные морально-волевые качества, тактически грамотно провел гонку и обеспечил себе комфортный перевес над соперниками", - говорится в поздравлении.

Лукашенко убежден, что этой победе способствовала и горячая поддержка тысяч болельщиков на протяжении всей дистанции. Президент пожелал Кириенко крепкого здоровья и дальнейших успехов.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по велосипедному спорту Василия Кириенко с завоевание золотой медали II Европейских...
 
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