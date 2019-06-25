|
Почти 20 тыс. иммигрантов спасены в Сахаре за три года
Источник материала: Интерфакс
Сотрудникам Международной организации по миграции удалось спасти около 20 тыс. иммигрантов в пустыне Сахара с апреля 2016 года, сообщили во вторник в организации.
Все спасенные иммигранты направлены в центры временного размещения, где они смогли получить продовольствие и необходимую медицинскую помощь.
В организации также отметили, что в некоторые дни число спасенных в Сахаре иммигрантов достигало нескольких сотен человек. В частности, за 15 июня были спасены 406 иммигранта из 14 западноафриканских стран, в том числе женщины и дети.
В настоящий момент по-прежнему неизвестно, сколько людей погибло от жажды или голода при попытке пересечь Сахару.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудникам Международной организации по миграции удалось спасти около 20 тыс. иммигрантов в пустыне Сахара с апреля 2016 года, сообщили во вторник в организации. Все...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)