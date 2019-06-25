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Почти 20 тыс. иммигрантов спасены в Сахаре за три года

25.06.2019 21:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сотрудникам Международной организации по миграции удалось спасти около 20 тыс. иммигрантов в пустыне Сахара с апреля 2016 года, сообщили во вторник в организации.

Все спасенные иммигранты направлены в центры временного размещения, где они смогли получить продовольствие и необходимую медицинскую помощь.

В организации также отметили, что в некоторые дни число спасенных в Сахаре иммигрантов достигало нескольких сотен человек. В частности, за 15 июня были спасены 406 иммигранта из 14 западноафриканских стран, в том числе женщины и дети.

В настоящий момент по-прежнему неизвестно, сколько людей погибло от жажды или голода при попытке пересечь Сахару.

 
 
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Сотрудникам Международной организации по миграции удалось спасти около 20 тыс. иммигрантов в пустыне Сахара с апреля 2016 года, сообщили во вторник в организации. Все...
 
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