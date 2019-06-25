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ЕС приветствовал ратификацию Канадой договора о торговле оружием

25.06.2019 21:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Ратификация Канадой Международного договора о торговле оружием (МДТО) является позитивным вкладом в глобальный мир, безопасность и стабильность, говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) во вторник.

Он отметил, что Канада стала уже 104-м государством-участником договора.

"Присоединяясь к МДТО, Канада вносит свой вклад в достижение его цели по предотвращению и искоренению незаконной торговли обычными вооружениями и боеприпасами и предотвращению их утечки", - говорится в заявлении.

"Всеобщее присоединение к МДТО внесет позитивный вклад в глобальный мир, безопасность и стабильность, создаст лучшие условия для устойчивого развития, - отмечается в нем. - Все 28 государств-членов ЕС присоединились к МДТО и полны решимости добиваться его целей, всеобщей ратификации и имплементации. ЕС ожидает, что все подписавшие его государства ускорят процесс ратификации, а все государства, особенно крупные экспортеры, импортеры и страны транзита оружия, незамедлительно присоединятся к МДТО".

ЕС принимает активное участие в подготовке пятой Конференции государств-участников договора, которая состоится 26-30 августа 2019 года в Женеве.

 
 
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Ратификация Канадой Международного договора о торговле оружием (МДТО) является позитивным вкладом в глобальный мир, безопасность и стабильность, говорится в...
 
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