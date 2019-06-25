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МОК включил брейк-данс в программу Олимпиады-2024 в Париже

25.06.2019 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летней Олимпиады 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте МОК.

Президент организации Томас Бах заявил, что эти четыре вида спорта соответствуют программе развития олимпийского движения МОК. «Они более гендерно-сбаланисрованные, более городские и позволяют нам поддерживать связь с молодым поколением», — рассказал Бах.

Окончательное решение о включении новых видов спорта в программу Игр-2024 исполком МОК примет в декабре 2020 года.

Внести в программу Олимпиады 2024 года брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг предложил оргкомитет Игр. 

Ранее соревнования по брейк-дансу впервые прошли на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. 

Серфинг, скалолазание и скейтбординг также должны войти в программу летней Олимпиады-2020 в Токио.

 
 
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Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летней...
 
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