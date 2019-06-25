МОК включил брейк-данс в программу Олимпиады-2024 в Париже

Президент организации Томас Бах заявил, что эти четыре вида спорта соответствуют программе развития олимпийского движения МОК. «Они более гендерно-сбаланисрованные, более городские и позволяют нам поддерживать связь с молодым поколением», — рассказал Бах.





Окончательное решение о включении новых видов спорта в программу Игр-2024 исполком МОК примет в декабре 2020 года.





Внести в программу Олимпиады 2024 года брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг предложил оргкомитет Игр.





Ранее соревнования по брейк-дансу впервые прошли на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.





Серфинг, скалолазание и скейтбординг также должны войти в программу летней Олимпиады-2020 в Токио.