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Белорусская железная дорога продает населению не только билеты

25.06.2019 20:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В целях получения средств для реализации инфраструктурных проектов, Белорусская железная дорога выпускает долларовые облигации для населения с доходностью 4,7% годовых.

Срок обращения облигаций равен трем годам, причем 1 раз в год железная дорога гарантирует их обратный выкуп. Номинальная стоимость облигаций равна 1 тыс. долларов, но приобрести необходимо сразу не менее трех штук. 

Дата начала погашения облигаций — 16 июня 2022 года. Облигации выпускаются Белорусской железной дорогой в партнерстве с Беларусбанком, который будет заниматься их реализацией.

Доходность по облигациям примерно в 2 раза превышает ставки по валютным депозитам в коммерческих банках, однако на рынке можно найти облигации белорусских компаний с более высокой доходностью, хотя, возможно, и не столь надежные, как ценные бумаги железной дороги.

Кроме того, выгоднее приобрести белорусские облигации, размещаемые за рубежом, проценты по которым намного выше, чем по облигациям Белорусской железной дороги. 

Например, Банк развития в текущем году разместил свои еврооблигации, номинированные в долларах, на 500 млн. долларов на Ирландской фондовой бирже с доходностью 6,75% годовых. 

Срок обращения данных облигаций составляет 5 лет. Они допущены к торгам, поэтому жители Беларуси могут приобретать эти облигации, пользуясь услугами банков.


Доходность ценных бумаг Банка развития ненамного выше процентов по суверенным облигациям самой Беларуси. В феврале 2018 года наша страна разместила облигации на 600 млн. долларов со сроком обращения, равным 6 годам. Их доходность составила 6,2% годовых, что также существенно выше ставок по облигациям железной дороги.

На внутреннем рынке ставки по государственным облигациям намного ниже. Так, Минфин 20 июня доразмещал среди физических и юридических лиц облигации 251-го выпуска, номинированные в евро. Стоимость одной облигации составляет 1 тыс. евро.

Срок их обращения равен 2 годам и 317 дням, ставка процентного дохода составляет всего 3,7% годовых. А Национальный банк РБ 18 июня провел аукцион по размещению собственных долларовых облигаций, со сроком обращения, равным году. Было реализовано ценных бумаг на 30 млн. долларов с доходностью 3,3495% годовых.

 
 
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В целях получения средств для реализации инфраструктурных проектов, Белорусская железная дорога выпускает долларовые облигации для населения с доходностью 4,7%...
 
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