Белорусская железная дорога продает населению не только билеты

Срок обращения облигаций равен трем годам, причем 1 раз в год железная дорога гарантирует их обратный выкуп. Номинальная стоимость облигаций равна 1 тыс. долларов, но приобрести необходимо сразу не менее трех штук.





Дата начала погашения облигаций — 16 июня 2022 года. Облигации выпускаются Белорусской железной дорогой в партнерстве с Беларусбанком, который будет заниматься их реализацией.





Доходность по облигациям примерно в 2 раза превышает ставки по валютным депозитам в коммерческих банках, однако на рынке можно найти облигации белорусских компаний с более высокой доходностью, хотя, возможно, и не столь надежные, как ценные бумаги железной дороги.





Кроме того, выгоднее приобрести белорусские облигации, размещаемые за рубежом, проценты по которым намного выше, чем по облигациям Белорусской железной дороги.





Например, Банк развития в текущем году разместил свои еврооблигации, номинированные в долларах, на 500 млн. долларов на Ирландской фондовой бирже с доходностью 6,75% годовых.





Срок обращения данных облигаций составляет 5 лет. Они допущены к торгам, поэтому жители Беларуси могут приобретать эти облигации, пользуясь услугами банков.









Доходность ценных бумаг Банка развития ненамного выше процентов по суверенным облигациям самой Беларуси. В феврале 2018 года наша страна разместила облигации на 600 млн. долларов со сроком обращения, равным 6 годам. Их доходность составила 6,2% годовых, что также существенно выше ставок по облигациям железной дороги.





На внутреннем рынке ставки по государственным облигациям намного ниже. Так, Минфин 20 июня доразмещал среди физических и юридических лиц облигации 251-го выпуска, номинированные в евро. Стоимость одной облигации составляет 1 тыс. евро.





Срок их обращения равен 2 годам и 317 дням, ставка процентного дохода составляет всего 3,7% годовых. А Национальный банк РБ 18 июня провел аукцион по размещению собственных долларовых облигаций, со сроком обращения, равным году. Было реализовано ценных бумаг на 30 млн. долларов с доходностью 3,3495% годовых.