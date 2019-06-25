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В небо поднимутся 50 самолетов и вертолётов. Чем удивит воздушная часть парада ко Дню Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь продолжает подготовку к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25 июня на аэродроме Мачулищи прошла репетиция воздушного эшелона. Именно авиация будет открывать парад 3 июля. В небо над столицей поднимутся 50 самолетов и вертолетов. Пробные полеты проверят в том числе систему управления как на земле, так и в воздухе. Корреспондент Камилла Шах 25 июня не отрывала глаз от неба.
Камилла Шах, СТВ:
49 боевых машин – самолеты, вертолеты, истребители – поднимутся в небо 3 июля и заставят сердца зрителей биться чаще. Но чтобы это произошло, каждый элемент выступления должен быть отработан. Фигуры, а точнее боевой порядок, в который выстроится техника, следующий: ромб, стрела, пеленг.
Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:
Открывать авиационное шоу будут вертолеты Ми-8. Новейшая машина на вооружении. Годная для перевозки грузов и людей, в мирный день она поднимет над столицей флаг суверенной Беларуси. Особенностью же парада станет пролет российской авиатехники, которая стартует из городов Курск и Энгельс. Таким образом, чтобы пролететь над центром Минска, самолеты вылетают из четырех разных аэродромов.
Александр Федоренко, старший инспектор-летчик управления авиации командования ВВС и войск ПВО:
Парад в 2019 году пройдет вечером и это, конечно, тоже влияет на подготовку авиаторов. Для обеспечения безопасности увеличена группа управления полетами и количество поисково-спасательных сил. Также ведется более серьезное наблюдение за погодой. Если же она не внесет своих корректив, то увидеть генеральную репетицию парада можно будет уже 1 июля в центре Минска.
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Новости Беларуси. Беларусь продолжает подготовку к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 июня на аэродроме Мачулищи...
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