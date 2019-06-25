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В небо поднимутся 50 самолетов и вертолётов. Чем удивит воздушная часть парада ко Дню Независимости

25.06.2019 23:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь продолжает подготовку к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 июня на аэродроме Мачулищи прошла репетиция воздушного эшелона. Именно авиация будет открывать парад 3 июля. В небо над столицей поднимутся 50 самолетов и вертолетов. Пробные полеты проверят в том числе систему управления как на земле, так и в воздухе. Корреспондент Камилла Шах 25 июня не отрывала глаз от неба.

В небо поднимутся 50 самолетов и вертолётов. Чем удивит воздушная часть парада ко Дню Независимости

Камилла Шах, СТВ:
Пожалуй, единственная часть авиашоу, которую не увидят зрители – взлет и посадка боевых самолетов. Децибелы звука зашкаливают, земля под ногами дрожит! Пристегнитесь, шоу начинается!

В небо поднимутся 50 самолетов и вертолётов. Чем удивит воздушная часть парада ко Дню Независимости

49 боевых машин – самолеты, вертолеты, истребители – поднимутся в небо 3 июля и заставят сердца зрителей биться чаще. Но чтобы это произошло, каждый элемент выступления должен быть отработан. Фигуры, а точнее боевой порядок, в который выстроится техника, следующий: ромб, стрела, пеленг.

В небо поднимутся 50 самолетов и вертолётов. Чем удивит воздушная часть парада ко Дню Независимости

В небо поднимутся 50 самолетов и вертолётов. Чем удивит воздушная часть парада ко Дню Независимости

В небо поднимутся 50 самолетов и вертолётов. Чем удивит воздушная часть парада ко Дню Независимости

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:
Полет – это творчество, творчество сродни творению художника. Только вместо холста мы сегодня использовали небо. Я думаю, нет таких людей, которые не восхищались бы ювелирной работой наших пилотов.

В небо поднимутся 50 самолетов и вертолётов. Чем удивит воздушная часть парада ко Дню Независимости

Открывать авиационное шоу будут вертолеты Ми-8. Новейшая машина на вооружении. Годная для перевозки грузов и людей, в мирный день она поднимет над столицей флаг суверенной Беларуси. Особенностью же парада станет пролет российской авиатехники, которая стартует из городов Курск и Энгельс. Таким образом, чтобы пролететь над центром Минска, самолеты вылетают из четырех разных аэродромов.

В небо поднимутся 50 самолетов и вертолётов. Чем удивит воздушная часть парада ко Дню Независимости

Александр Федоренко, старший инспектор-летчик управления авиации командования ВВС и войск ПВО:
Репетиция прошла на оценку «отлично». Все экипажи вышли в эфир строго по времени. Мелкие ошибки будут сейчас разобраны.

В небо поднимутся 50 самолетов и вертолётов. Чем удивит воздушная часть парада ко Дню Независимости

Парад в 2019 году пройдет вечером и это, конечно, тоже влияет на подготовку авиаторов. Для обеспечения безопасности увеличена группа управления полетами и количество поисково-спасательных сил. Также ведется более серьезное наблюдение за погодой. Если же она не внесет своих корректив, то увидеть генеральную репетицию парада можно будет уже 1 июля в центре Минска.

В небо поднимутся 50 самолетов и вертолётов. Чем удивит воздушная часть парада ко Дню Независимости

Люди в материале: Камилла Шах, Андрей Лукьянович, Александр Федоренко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь продолжает подготовку к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 июня на аэродроме Мачулищи...
 
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