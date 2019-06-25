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Белорусские спортсмены завоевали 3 медали II Европейских игр, все – золотые

25.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Белорусские спортсмены 25 июня стали обладателями трех наград II Европейских игр, причем все они – золотые, сообщает корреспондент БЕЛТА. Золото добыл опытнейший велогонщик Василий Кириенко, которому не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Для него это второе золото Европейских игр – в Баку-2015 он также был победителем в этой дисциплине.

БелТА.


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Белорусские спортсмены 25 июня стали обладателями трех наград II Европейских игр, причем все они – золотые, сообщает корреспондент БЕЛТА. Золото
 
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