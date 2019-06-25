Белорусские спортсмены 25 июня стали обладателями трех наград II Европейских игр, причем все они – золотые,
БелТА.
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Белорусские спортсмены завоевали 3 медали II Европейских игр, все – золотые
25.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
Белорусские спортсмены 25 июня стали обладателями трех наград II Европейских игр, причем все они – золотые,
БелТА.
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Белорусские спортсмены 25 июня стали обладателями трех наград II Европейских игр, причем все они – золотые, сообщает корреспондент БЕЛТА. Золото
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