Белорусские спортсмены завоевали 3 медали II Европейских игр, все – золотые

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Белорусские спортсмены 25 июня стали обладателями трех наград II Европейских игр, причем все они – золотые, сообщает корреспондент БЕЛТА . Золото добыл опытнейший велогонщик Василий Кириенко, которому не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Для него это второе золото Европейских игр – в Баку-2015 он также был победителем в этой дисциплине.

БелТА.