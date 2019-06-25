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В Минске обсудили роль спорта в укреплении дружбы народов
26.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске говорили о возможностях спортивной дипломатии. Конференция впервые прошла во время соревнований международного масштаба –
Среди участников мероприятия – белорусские и зарубежные дипломаты, представители национальных спортивных комитетов европейских стран. Они говорили о роли спорта, и в частности соревнований самого высокого уровня в укреплении дружбы между государствами.
«Это важная тема. Мы ее должны проанализировать. Потому что спорт – часть гражданского общества. И спорт вносит свой большой вклад в развитие дружбы между государствами и народами. Помогает развитию стран в целом», – заявил президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.
Напомним, в общемедальном зачете по-прежнему лидирует сборная России. У нее 53 награды, в том числе 24 золотых. На втором месте – Беларусь, на третьем – Грузия. У них соответственно 41 и 20 медалей разного достоинства.
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В столице Беларуси говорили о возможностях спортивной дипломатии. Конференция впервые прошла во время соревнований международного масштаба – Вторых Европейских...
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