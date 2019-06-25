Источник материала: Новости Волковыска

29 июня в стрелковом тире около д. Ясеновица Волковысского района пройдут районные соревнования «Паляўнічы Ваўкавыска-2019».

Всего в соревнованиях два упражнения «Стоящая косуля» и стрельба по тарелкам.

Начало в 9 часов.

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