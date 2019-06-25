29 июня в стрелковом тире около д. Ясеновица Волковысского района пройдут районные соревнования «Паляўнічы Ваўкавыска-2019».
Всего в соревнованиях два упражнения «Стоящая косуля» и стрельба по тарелкам.
Начало в 9 часов.
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В Волковыске определят лучшего охотника
26.06.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
29 июня в стрелковом тире около д. Ясеновица Волковысского района пройдут районные соревнования «Паляўнічы Ваўкавыска-2019».
Всего в соревнованиях два упражнения «Стоящая косуля» и стрельба по тарелкам.
Начало в 9 часов.
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29 июня в стрелковом тире около д. Ясеновица Волковысского района пройдут районные соревнования «Паляўнічы Ваўкавыска-2019». ...
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