ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бензин будет и дальше дорожать

26.06.2019 06:41 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Бензин будет и дальше дорожать
фото: Myfin.by
Бензин будет и дальше дорожать

– На самом деле мы зависим исключительно от той цены, по которой нам Россия продает нефть. Нужно отметить, что цены контрактов, которые Беларусь заключает с Россией – это по сути закрытая информация. И какая формула цены, насколько цена фиксирована в этих контрактах или насколько она колеблется в зависимости от изменения мировых цен – это, увы, сообщать белорусской общественности никто не считает нужным.

Но, даже не имея этой информации, можно констатировать широко известный факт, что поставки нефтепродуктов на внутренний рынок глубоко убыточны. Если в былые времена прибыль от экспорта нефтепродуктов покрывала убытки от поставок на внутренний рынок, то с прошлого года наша нефтепереработка стала суммарно убыточной.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От чего зависят цены на нефтепродукты на внутреннем рынке.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Как сказать пассажиру, что это для него дорого?». Суд вынес решение по делу о высоких ценах в такси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика