Бензин будет и дальше дорожать

– На самом деле мы зависим исключительно от той цены, по которой нам Россия продает нефть. Нужно отметить, что цены контрактов, которые Беларусь заключает с Россией – это по сути закрытая информация. И какая формула цены, насколько цена фиксирована в этих контрактах или насколько она колеблется в зависимости от изменения мировых цен – это, увы, сообщать белорусской общественности никто не считает нужным.

Но, даже не имея этой информации, можно констатировать широко известный факт, что поставки нефтепродуктов на внутренний рынок глубоко убыточны. Если в былые времена прибыль от экспорта нефтепродуктов покрывала убытки от поставок на внутренний рынок, то с прошлого года наша нефтепереработка стала суммарно убыточной.