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Остановка «Аэроклуб» при следовании в центр города временно переносится
26.06.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 26.06.2019 г. ориентировочно с 10 часов движение транспортных средств по ул. Л-та Рябцева от ул. Аэродромной до ж.д. переезда в обоих направлениях будет осуществляться с противоположной стороны моста.
В связи с этим остановка «Аэроклуб» при следовании в центр города временно переносится на разделительную площадку перед подъемом на новый мост.
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С 26.06.2019 г. ориентировочно с 10 часов движение транспортных средств по ул. Л-та Рябцева от ул. Аэродромной до ж.д. переезда в обоих направлениях будет осуществляться...
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