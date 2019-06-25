Источник материала: Виртуальный Брест

С 26.06.2019 г. ориентировочно с 10 часов движение транспортных средств по ул. Л-та Рябцева от ул. Аэродромной до ж.д. переезда в обоих направлениях будет осуществляться с противоположной стороны моста.





В связи с этим остановка «Аэроклуб» при следовании в центр города временно переносится на разделительную площадку перед подъемом на новый мост.



