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Камандар Маджидов: «Серебро не утешает, хотелось бы всё-таки золото»

26.06.2019 01:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 июня – первый день на II Европейских играх у представителей борьбы. Дворец спорта стал чрезвычайно удачным для самбистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоги дня обсудим с председателем Белорусской федерации борьбы Камандаром Маджидовым.

Ярослав Писаренко, СТВ:
Понятное дело, что повторить успех самбистов будет сложно. Чего нам ждать, на что рассчитывать?

Камандар Маджидов: «Серебро не утешает, хотелось бы всё-таки золото»

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Первый день стартовал. Участвовали четыре спортсмена. Я думаю, что уже есть какой-то задел. Медали уже есть – серебро. Но серебро не утешает, хотелось бы все-таки золото. У Нурика схватка была такая драматическая. Там можно было по-разному. Есть правила, и получилось так, что на последних секундах просто отдал схватку, а мог бы в финале бороться. Но он будет тоже бороться за третье.

Андреев – я посмотрел – честно говоря, я не увидел огня, с которым он до этого боролся на Европе. Ну и что можно говорить о тяжелом весе – про Песняка – еще молодой парень. Вначале вроде была борьба, но чувствуется: еще мужского такого железа нет, которое бы позволило выходить и бороться с высокими здоровыми борцами.

«Такие схватки всегда интересны. Публика была довольна»

Ярослав Писаренко:
Для вас стало откровением, что Али Шабанов прошел в финал?

Камандар Маджидов:
Али Шабанов перешел недавно в этот вес. Несмотря на это, он уже второй год показывает в этом весе – 86 килограмм – хорошую стабильную борьбу. Он был на Европе третий, на мире третий, все ближе к золотой мечте. Я думаю, что он покажет достойную борьбу. Он заряжен. Али Шабанов – человек, который, вы сами видели, очень драматическая схватка была: оставалось 4 секунды – проигрывал, но все-таки вырвал победу. Он соперника поставил вниз, и осталась еще одна секунда. Это дорогого стоит, такие схватки очень интересны. Публика была довольна.

Камандар Маджидов: «Серебро не утешает, хотелось бы всё-таки золото»

«Если нет предстартового состояния, значит, ничего не получится»

Ярослав Писаренко:
Камандар Бафалиевич, мы с вами общались полторы недели назад. Тогда вы рассказывали, что всегда перед соревнованиями какой-то мандраж предстартовый. Расскажите, что наши спортсмены сейчас ощущают?

Камандар Маджидов:

Если человек прошел такую школу, а я действительно прошел большую школу спорта и знаю: если нет этого предстартового состояния, значит, ничего не получится. Маленькое предстартовое состояние оно мобилизует, организует, и лучше думаешь. Но если у человека нет этого, он говорит: «Я ничего не боюсь», – это проигрыш, либо перегорает. Самый лучший – средний маленький вариант.

«Сегодня мы здесь сдаем зачеты. Экзамен уже будет в Токио»

Ярослав Писаренко:
Борцы вступают в дело только на 5-й день Европейских игр. Такое долгое ожидание не сказалось?

Камандар Маджидов:
Я думаю, не сказалось. Это спорт. Кто-то раньше начинает, кто-то позже. Это и есть психологическая подготовка спортсмена. На Олимпиаду он приедет, будет точно такая же ситуация. Это как бы мини-Олимпиада. Сегодня мы здесь сдаем зачеты. Экзамен уже будет в Токио.

Камандар Маджидов: «Серебро не утешает, хотелось бы всё-таки золото»

Ярослав Писаренко:
Эти первые дни – чем занимались? Успели ли посмотреть Минск, погулять, увидеть, как он изменился?

Камандар Маджидов:
Минск я и без этого знаю. Уже ездил. Праздничный – очень приятный, ездил, смотрел. Красочно, как будто в Новый год попал. Мы много разговариваем с иностранцами, все довольны. По организации зала сказали: идеально. Никто не думал, что все так красиво получится. Я думаю, что получилось. Сейчас бы еще получилось по завоеванию медалей – вообще было бы интересно.

«Каждый борец находится в одних и тех же рамках»

Ярослав Писаренко:
А спортсмены все это время тренируются? У них такой возможности нет?

Камандар Маджидов:
Спортсмены сейчас находятся в олимпийской деревне. Они там со всеми вместе. У них так по регламенту положено – жить в зоне олимпийской деревни, так что готовятся. Завтра у нас стартуют еще четыре человека – два парня и две девушки. Завтра стартует Колиев – 65 килограмм, и 97 – Гуштын, призер Европы. У девушек у нас будет стартовать Мамашук Маша и Колодинская. Получается, завтра будет очень интересный день. Сегодня у нас были только полуфиналы, а завтра у нас четыре финала.

Ярослав Писаренко:
В Минске очень часто проводятся различные соревнования по борьбе самых высоких уровней. Чувствуется ли разница в атмосфере там и здесь, на Европейских играх?

Камандар Маджидов: «Серебро не утешает, хотелось бы всё-таки золото»

Камандар Маджидов:
Конечно. Я еще раз повторю: есть турниры, а есть Игры. Мини-Олимпийские игры. Хочешь не хочешь, даже при выходе спортсмена чувствуется даже по самым опытным: выход другой уже. Более насторожено, больше относятся с опаской, готовятся к этому. Конечно, турниры есть. Через месяц турнир Караваева, потом через неделю турнир Медведя. У нас все расписано. Через месяц нас чемпионат мира, попадаем на Олимпийские игры. Все так близко. Но ничего – трудно в учении, легко в бою будет.

Ярослав Писаренко:
Такой график, кстати, не давит на ребят?

Камандар Маджидов:
Не одни мы в такой ситуации. Все иностранцы, все соседи в таком же ракурсе находятся. Каждый борец находится в одних и тех же рамках.

«Мы выходим для того, чтобы завоевывать медали»

Ярослав Писаренко:
На что ориентируетесь сегодня, на какую цифру?

Камандар Маджидов:
Мы выходим для того, чтобы завоевывать медали, а это уже все-таки от спортсменов зависит. Я думаю, каждый спортсмен, который сегодня будет бороться на этих коврах, хочет победить. А будут медали или нет – это уже другой вопрос. я думаю, что начало есть.

Люди в материале: Ярослав Писаренко, Камандар Маджидов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 25 июня – первый день на II Европейских играх у представителей борьбы. Дворец спорта стал чрезвычайно удачным для самбистов, сообщили в программе...
 
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