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Натик Багиров о выступлении белорусских дзюдоистов на II Европейских играх: «Могло ли быть лучше? Конечно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 июня на II Европейских играх в дзюдо прошел микст. Белорусы были близки к награде в полуфинале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В борьбе уступили россиянам 2:4, а схватке за бронзу потерпели поражение от авторитетных французов – 1:4. Таким образом, по итогам турнира у дзюдоистов одна медаль. Это золото Марины Слуцкой.
Могло ли получиться лучше? Спросим у нашего гостя Натика Багирова.
«Думаю, при хорошем стечении обстоятельств многие могли бы быть близки к медалям»
Ярослав Писаренко, СТВ:
Натик Багиров, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Конечно, мир белорусского дзюдо сегодня рад, потому что первое золото для Беларуси с Европейских игр. Вчера Марина Слуцкая завоевала золото. Это, безусловно, успех. Успех для нее, для всей страны.
Вы задали вопрос: могло ли быть лучше? Конечно. У нас есть ребята, которые выступают на довольно хорошем уровне. Они становились призерами различных соревнований, первенств Европы, чемпионатов Европы. Тот же Дмитрий Шершень. Сегодня, что есть, то есть – золото Марины Слуцкой.
Ярослав Писаренко:
Натик Багиров:
«В некоторых видах спорта – дзюдо, борьбе, боксе – Европейские игры параллельно являются чемпионатом Европы»
Ярослав Писаренко:
Натик Багиров:
Ярослав Писаренко:
Натик Багиров:
«Можно по пятибалльной системе на «пять» оценить выступление Марины Слуцкой»
Ярослав Писаренко:
Натик Багиров:
Ярослав Писаренко:
Натик Багиров:
«Тяжело бороться после того, как ты борешься с бросками с использованием ног по самбо, и резко перейти в дзюдо. Рефлекс остается»
Ярослав Писаренко:
Натик Багиров:
Сегодня специализация более узкая, потому что в дзюдо очень сильно изменились правила. Запретили броски с захватом ног. Поэтому сегодня тяжело бороться самбистам по дзюдо именно переходя из самбо. Даже прославленнейший наш герой Игорь Макаров, когда только поменяли правила, в финале чемпионата страны, когда ему сделали подсечку, автоматически взялся за ногу. К сожалению, это привело к проигрышу, потому что дотронулся до ноги. А это рефлекс.
Сегодня уже с первого раза не дают, это просто предупреждение. Со второго раза дисквалифицируют. Но тяжело бороться после того, как ты борешься с бросками с использованием ног по самбо, и резко перейти в дзюдо. Рефлекс остается.
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Натик Багиров о выступлении белорусских дзюдоистов на II Европейских играх: «Могло ли быть лучше? Конечно»
Новости Беларуси. 25 июня на II Европейских играх в дзюдо прошел микст. Белорусы были близки к награде в полуфинале, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В борьбе...
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