ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»

26.06.2019 00:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В женских синхронных прыжках на батуте на II Европейских играх в Минске первенствовали Анна Гончарова и Марина Махаринская. Наш дуэт опередил занявших второе место украинок на 2 балла. Замкнули тройку лучших россиянки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»

Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»

Затем стартовал финал в индивидуальных прыжках у мужчин. Здесь мы болели за нашего олимпийского чемпиона в Рио Владислава Гончарова. И он оправдал все ожидания. Белорус идеально исполнил свою программу и по праву стал лучшим. Дополнили пьедестал россиянин и португалец.

Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»

Владислав Гончаров, чемпион Европейских игр:
Нельзя сказать, что я на 100 % предполагал, что выиграю золото. Бывали ошибки – например, вчерашний день был грустным сюрпризом. Эта награда очень ценна, потому как завершает мою коллекцию золотых наград на всех таких крупных соревнованиях. Как мне уже много кто говорил, что я закрыл свой гештальт.

Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»

Это уже второстепенные вещи, где ты выступаешь – дома или за рубежом, пришли тебя поддержать близкие или нет. Но, когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем.

Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»

С завоеванием золотых медалей наших спортсменов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Люди в материале: Анна Гончарова, Марина Махаринская, Владислав Гончаров
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В женских синхронных прыжках на батуте на II Европейских играх в Минске первенствовали Анна Гончарова и Марина Махаринская. Наш дуэт опередил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Волк и Колтунов: «Есть небольшая горечь от того, что не смогли занять более высокое место, но медаль есть медаль»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика