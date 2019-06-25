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Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В женских синхронных прыжках на батуте на
Затем стартовал финал в индивидуальных прыжках у мужчин. Здесь мы болели за нашего олимпийского чемпиона в Рио Владислава Гончарова. И он оправдал все ожидания. Белорус идеально исполнил свою программу и по праву стал лучшим. Дополнили пьедестал россиянин и португалец.
Владислав Гончаров, чемпион Европейских игр:
Это уже второстепенные вещи, где ты выступаешь – дома или за рубежом, пришли тебя поддержать близкие или нет. Но, когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем.
С завоеванием золотых медалей наших спортсменов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Новости Беларуси. В женских синхронных прыжках на батуте на II Европейских играх в Минске первенствовали Анна Гончарова и Марина Махаринская. Наш дуэт опередил...
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