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Волк и Колтунов: «Есть небольшая горечь от того, что не смогли занять более высокое место, но медаль есть медаль»

26.06.2019 00:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В гостях студии «СТВ-Спорт» тренеры баскетбольных команд Дмитрий Колтунов Юрий Волк.

Волк и Колтунов: «Есть небольшая горечь от того, что не смогли занять более высокое место, но медаль есть медаль»

Ярослав Писаренко, СТВ:
Здравствуйте. Бронза – это хороший результат?

Волк и Колтунов: «Есть небольшая горечь от того, что не смогли занять более высокое место, но медаль есть медаль»

Юрий Волк, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
Безусловно, для Европейских игр, для баскетбола белорусского это потрясающий результат. Есть небольшая горечь от того, что не смогли занять более высокое место, но медаль есть медаль. Это отлично.

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Ярослав Писаренко:
Дмитрий, в четвертьфинале наша мужская сборная встречалась с командой Сербии. Там победа, возможно, сенсационная. Возможно, после этой победы как-то расслабились чуть-чуть ребята?

Волк и Колтунов: «Есть небольшая горечь от того, что не смогли занять более высокое место, но медаль есть медаль»

Дмитрий Колтунов, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
Нет, расслабления не было. Возможно, где-то подустали физически. И в полуфинальной игре команда Латвии все-таки более опытная: больше турниров отыграла, выше по рейтингу. Где-то за счет опыта смогли одолеть нас в овертайме.

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Ярослав Писаренко, Юрий Волк, Дмитрий Колтунов
 
 
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Новости Беларуси. В гостях студии «СТВ-Спорт» тренеры баскетбольных команд Дмитрий Колтунов Юрий Волк. Ярослав Писаренко, СТВ: Здравствуйте. Бронза – это хороший...
 
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