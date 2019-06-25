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Волк и Колтунов: «Есть небольшая горечь от того, что не смогли занять более высокое место, но медаль есть медаль»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В гостях студии «СТВ-Спорт» тренеры баскетбольных команд Дмитрий Колтунов Юрий Волк.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Юрий Волк, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
Ярослав Писаренко:
Дмитрий Колтунов, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
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Волк и Колтунов: «Есть небольшая горечь от того, что не смогли занять более высокое место, но медаль есть медаль»
Новости Беларуси. В гостях студии «СТВ-Спорт» тренеры баскетбольных команд Дмитрий Колтунов Юрий Волк. Ярослав Писаренко, СТВ: Здравствуйте. Бронза – это хороший...
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