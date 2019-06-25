Выгоднее, чем в обменнике. Какие карточки с «хорошим» курсом предлагают сейчас банки

Источник материала: Tut.by

Когда курсы в обменниках постоянно меняются, все хотят купить валюту с наименьшими потерями. Сейчас в некоторых банках есть специальные карты, по которым курс обмена выгоднее, чем в отделениях банков или же по обычному «пластику». С помощью таких карт вы можете приобретать доллары онлайн по низкой цене и потом, например, рассчитываться ими по карте или просто снять деньги в кассе банка.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Также есть варианты карт, по которым происходит конвертация белорусских рублей в валюту по выгодному курсу. Такой «пластик» удобен как для расчетов в Беларуси, так, конечно, и для поездок за границу. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть подобные карты и сколько они стоят.

Название банка Описание карты Альфа-Банк MasterCard World «А-Курс»

Заказать карту Выпуск и обслуживание карты — бесплатно. Срок действия — 3 года. Карта выпускается в бел.рублях. Есть также счет в USD, на который можно переводить деньги из бел. рублей в USD по индивидуальному курсу, он ниже, чем курс других карточек и наличный. Курс применяется только при переводе между счетами карты. USD с карты можно снять только в кассе. Лимит на обмен валют по А-Курсу — 100 USD. Также начисляется 1 USD лимита за каждый потраченный 1 USD в эквиваленте. Кроме того, каждый клиент получает 900 USD лимита в подарок или может купить пакетный лимит в мобильном банке. Альфа-Банк MasterCard World «А-Курс Pro»

Заказать карту 1.90 руб./месяц. Срок действия — 3 года. Выпускается 2 карты: одна в бел. рублях, вторая в USD. Вы можете перевести с карты в бел. рублях деньги на карту в USD по индивидуальному курсу (как и по карте «А-Курс») и уже рассчитываться валютной картой за товары и услуги. Курс покупки доллара = курс продажи Подробнее о курсах можно узнавать по ссылке . Лимит на обмен валют по А-Курсу — 200 USD /месяц (300 USD первые 3 месяца). Начисляется 2 USD лимита за каждый потраченный 1 USD в эквиваленте. Также можно купить пакетный лимит в мобильном банке. Идея Банк VisaClassic PayWave «Лучший курс»

Заказать в USD

Заказать в EUR Выпуск — бесплатный, обслуживание 15 руб/в год. Срок действия — 3 года. Карты оформляется в USD или EUR. При зачислении бел. рублей производится конвертация в валюту счета по курсу на 1 коп. ниже курса продажи иностранной валюты в офисах банка. При расчетах по карте валюта счета конвертируется в бел. рубли по курсу на 1 коп. выше курса покупки иностранной валюты в кассах банка. Без неснижаемого остатка. Валюту можно снимать в кассах банка и банкоматах. МТБанк Mastercard World «PayOkay» 19.90 руб./год. Срок действия — 3 года. При расчетах за границей конверсия происходит по выгодному курсу. С ним можно ознакомиться здесь . Также с каждой покупки на карту возвращается 1,5% от суммы и до 5% при расчетах на Booking.com Есть возможность оформить страховку для выезжающих за рубеж на 20 дней пребывания — бесплатно. Паритетбанк Карта лояльности «Выгодный курс» Standard или Gold. Выдается бесплатно при валютно-обменных операциях на определенную сумму. При совершении валютно-обменных операциях в кассе банка на сумму от 1 000 до 4 999 USD/EUR RUS и от 70 тыс. до 399 999 RUS, получаете карту лояльности «Выгодный курс» Standard. При операциях свыше 5000 USD/EUR RUS и свыше 400 тыс. RUS — карта лояльности Gold. Обладатели карт Standard и Gold первыми получают информацию об обменных курсах. При валютно-обменных операциях по карте Gold устанавливается специальный курс. Вы можете позвонить по номеру телефона на карте, назвать сумму операции и менеджер предложит вам индивидуальный курс.

Название банка Описание карты Стоимость Альфа-Банк MasterCard World «А-Курс»

Заказать карту Карта выпускается в бел.рублях. Есть также счет в USD, на который можно переводить деньги из бел. рублей в USD по индивидуальному курсу, он ниже, чем курс других карточек и наличный. Курс применяется только при переводе между счетами карты. USD с карты можно снять только в кассе. Лимит на обмен валют по А-Курсу — 100 USD. Также начисляется 1 USD лимита за каждый потраченный 1 USD в эквиваленте. Кроме того, каждый клиент получает 900 USD лимита в подарок или может купить пакетный лимит в мобильном банке. Выпуск и обслуживание карты — бесплатно. Срок действия — 3 года. Альфа-Банк MasterCard World «А-Курс Pro»

Заказать карту Выпускается 2 карты: одна в бел. рублях, вторая в USD. Вы можете перевести с карты в бел. рублях деньги на карту в USD по индивидуальному курсу (как и по карте «А-Курс») и уже рассчитываться валютной картой за товары и услуги. Курс покупки доллара = курс продажи Подробнее о курсах можно узнавать по ссылке . Лимит на обмен валют по А-Курсу — 200 USD /месяц (300 USD первые 3 месяца). Начисляется 2 USD лимита за каждый потраченный 1 USD в эквиваленте. Также можно купить пакетный лимит в мобильном банке. 1.90 руб./месяц. Срок действия — 3 года. Идея Банк VisaClassic PayWave «Лучший курс»

Заказать в USD

Заказать в EUR Карты оформляется в USD или EUR. При зачислении бел. рублей производится конвертация в валюту счета по курсу на 1 коп. ниже курса продажи иностранной валюты в офисах банка. При расчетах по карте валюта счета конвертируется в бел. рубли по курсу на 1 коп. выше курса покупки иностранной валюты в кассах банка. Без неснижаемого остатка. Валюту можно снимать в кассах банка и банкоматах. Выпуск — бесплатный, обслуживание 15 руб/в год. Срок действия — 3 года. МТбанк Mastercard World «PayOkay» При расчетах за границей конверсия происходит по выгодному курсу. С ним можно ознакомиться здесь . Также с каждой покупки на карту возвращается 1,5% от суммы и до 5% при расчетах на Booking.com Есть возможность оформить страховку для выезжающих за рубеж на 20 дней пребывания — бесплатно. 19.90 руб./год. Срок действия — 3 года. Паритетбанк Карта лояльности «Выгодный курс» Standard или Gold. При совершении валютно-обменных операциях в кассе банка на сумму от 1 000 до 4 999 USD/EUR RUS и от 70 тыс. до 399 999 RUS, получаете карту лояльности «Выгодный курс» Standard. При операциях свыше 5000 USD/EUR RUS и свыше 400 тыс. RUS — карта лояльности Gold. Обладатели карт Standard и Gold первыми получают информацию об обменных курсах. При валютно-обменных операциях по карте Gold устанавливается специальный курс. Вы можете позвонить по номеру телефона на карте, назвать сумму операции и менеджер предложит вам индивидуальный курс. Выдается бесплатно при валютно-обменных операциях на определенную сумму.