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Выгоднее, чем в обменнике. Какие карточки с «хорошим» курсом предлагают сейчас банки

26.06.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда курсы в обменниках постоянно меняются, все хотят купить валюту с наименьшими потерями. Сейчас в некоторых банках есть специальные карты, по которым курс обмена выгоднее, чем в отделениях банков или же по обычному «пластику». С помощью таких карт вы можете приобретать доллары онлайн по низкой цене и потом, например, рассчитываться ими по карте или просто снять деньги в кассе банка.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Также есть варианты карт, по которым происходит конвертация белорусских рублей в валюту по выгодному курсу. Такой «пластик» удобен как для расчетов в Беларуси, так, конечно, и для поездок за границу. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть подобные карты и сколько они стоят.

Название банка

Описание карты

Альфа-Банк

MasterCard World «А-Курс»
Заказать карту

Выпуск и обслуживание карты — бесплатно. Срок действия — 3 года.

Карта выпускается в бел.рублях. Есть также счет в USD, на который можно переводить деньги из бел. рублей в USD по индивидуальному курсу, он ниже, чем курс других карточек и наличный. Курс применяется только при переводе между счетами карты. USD с карты можно снять только в кассе.

Лимит на обмен валют по А-Курсу — 100 USD. Также начисляется 1 USD лимита за каждый потраченный 1 USD в эквиваленте. Кроме того, каждый клиент получает 900 USD лимита в подарок или может купить пакетный лимит в мобильном банке.

Альфа-Банк

MasterCard World «А-Курс Pro»
Заказать карту

1.90 руб./месяц. Срок действия — 3 года.

Выпускается 2 карты: одна в бел. рублях, вторая в USD. Вы можете перевести с карты в бел. рублях деньги на карту в USD по индивидуальному курсу (как и по карте «А-Курс») и уже рассчитываться валютной картой за товары и услуги.

Курс покупки доллара = курс продажи Подробнее о курсах можно узнавать по ссылке.

Лимит на обмен валют по А-Курсу — 200 USD /месяц (300 USD первые 3 месяца). Начисляется 2 USD лимита за каждый потраченный 1 USD в эквиваленте. Также можно купить пакетный лимит в мобильном банке.

Идея Банк

VisaClassic PayWave «Лучший курс»
Заказать в USD
Заказать в EUR

Выпуск — бесплатный, обслуживание 15 руб/в год. Срок действия — 3 года.

Карты оформляется в USD или EUR. При зачислении бел. рублей производится конвертация в валюту счета по курсу на 1 коп. ниже курса продажи иностранной валюты в офисах банка.

При расчетах по карте валюта счета конвертируется в бел. рубли по курсу на 1 коп. выше курса покупки иностранной валюты в кассах банка.

Без неснижаемого остатка.

Валюту можно снимать в кассах банка и банкоматах.

МТБанк

Mastercard World «PayOkay»

19.90 руб./год. Срок действия — 3 года.

При расчетах за границей конверсия происходит по выгодному курсу. С ним можно ознакомиться здесь. Также с каждой покупки на карту возвращается 1,5% от суммы и до 5% при расчетах на Booking.com

Есть возможность оформить страховку для выезжающих за рубеж на 20 дней пребывания — бесплатно.

Паритетбанк

Карта лояльности «Выгодный курс» Standard или Gold.

Выдается бесплатно при валютно-обменных операциях на определенную сумму.

При совершении валютно-обменных операциях в кассе банка на сумму от 1 000 до 4 999 USD/EUR RUS и от 70 тыс. до 399 999 RUS, получаете карту лояльности «Выгодный курс» Standard.

При операциях свыше 5000 USD/EUR RUS и свыше 400 тыс. RUS — карта лояльности Gold.

Обладатели карт Standard и Gold первыми получают информацию об обменных курсах. При валютно-обменных операциях по карте Gold устанавливается специальный курс. Вы можете позвонить по номеру телефона на карте, назвать сумму операции и менеджер предложит вам индивидуальный курс.

Название банка

Описание карты

Стоимость

Альфа-Банк

MasterCard World «А-Курс»
Заказать карту

Карта выпускается в бел.рублях. Есть также счет в USD, на который можно переводить деньги из бел. рублей в USD по индивидуальному курсу, он ниже, чем курс других карточек и наличный. Курс применяется только при переводе между счетами карты. USD с карты можно снять только в кассе.

Лимит на обмен валют по А-Курсу — 100 USD. Также начисляется 1 USD лимита за каждый потраченный 1 USD в эквиваленте. Кроме того, каждый клиент получает 900 USD лимита в подарок или может купить пакетный лимит в мобильном банке.

Выпуск и обслуживание карты — бесплатно. Срок действия — 3 года.

Альфа-Банк

MasterCard World «А-Курс Pro»
Заказать карту

Выпускается 2 карты: одна в бел. рублях, вторая в USD. Вы можете перевести с карты в бел. рублях деньги на карту в USD по индивидуальному курсу (как и по карте «А-Курс») и уже рассчитываться валютной картой за товары и услуги.

Курс покупки доллара = курс продажи Подробнее о курсах можно узнавать по ссылке .

Лимит на обмен валют по А-Курсу — 200 USD /месяц (300 USD первые 3 месяца). Начисляется 2 USD лимита за каждый потраченный 1 USD в эквиваленте. Также можно купить пакетный лимит в мобильном банке.

1.90 руб./месяц. Срок действия — 3 года.

Идея Банк

VisaClassic PayWave «Лучший курс»
Заказать в USD
Заказать в EUR

Карты оформляется в USD или EUR. При зачислении бел. рублей производится конвертация в валюту счета по курсу на 1 коп. ниже курса продажи иностранной валюты в офисах банка.

При расчетах по карте валюта счета конвертируется в бел. рубли по курсу на 1 коп. выше курса покупки иностранной валюты в кассах банка.

Без неснижаемого остатка.

Валюту можно снимать в кассах банка и банкоматах.

Выпуск — бесплатный, обслуживание 15 руб/в год. Срок действия — 3 года.

МТбанк

Mastercard World «PayOkay»

При расчетах за границей конверсия происходит по выгодному курсу. С ним можно ознакомиться здесь. Также с каждой покупки на карту возвращается 1,5% от суммы и до 5% при расчетах на Booking.com

Есть возможность оформить страховку для выезжающих за рубеж на 20 дней пребывания — бесплатно.

19.90 руб./год. Срок действия — 3 года.

Паритетбанк

Карта лояльности «Выгодный курс» Standard или Gold.

При совершении валютно-обменных операциях в кассе банка на сумму от 1 000 до 4 999 USD/EUR RUS и от 70 тыс. до 399 999 RUS, получаете карту лояльности «Выгодный курс» Standard.

При операциях свыше 5000 USD/EUR RUS и свыше 400 тыс. RUS — карта лояльности Gold.

Обладатели карт Standard и Gold первыми получают информацию об обменных курсах. При валютно-обменных операциях по карте Gold устанавливается специальный курс. Вы можете позвонить по номеру телефона на карте, назвать сумму операции и менеджер предложит вам индивидуальный курс.

Выдается бесплатно при валютно-обменных операциях на определенную сумму.
Все карточки белорусских банков. Заказ карты online
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сейчас в некоторых банках есть специальные карты, по которым курс обмена выгоднее, чем в отделениях банков или же по обычному «пластику».
 
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