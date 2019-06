Первый тест-драйв Renault Arkana. Способно ли российское кросс-купе изменить белорусский авторынок?

Источник материала: Tut.by

В сегменте SUV на белорусском рынке всегда было тесно, а после появления белорусских Geely с льготными кредитами кроссоверы по популярности стали теснить даже «бюджетников». Но то ли еще будет! Ведь очень скоро в Беларуси стартуют продажи нового SUV Renault Arkana — и мы абсолютно уверены, что продвигать его будут так же агрессивно, как и остальные модели. Кому придется потесниться?



За счет светодиодной оптики даже базовая Arkana будет смотреться очень хорошо

Ценообразование — отличное!

С ценой от 34 000 до 50 900 белорусских рублей новый Renault Arkana будет конкурировать сразу с двумя моделями «БелДжи». Базовые версии Arkana (1,6 литра 114 л. с.) смогут отнять покупателей у переднеприводного Emgrand X7, ведь у Renault возможен и полный привод, и вариатор вместо медлительного и дергающегося «автомата». Ну, а турбированный «топ» (1,3 литра 150 л. с.) с вариатором будет напрямую конкурировать с Geely Atlas, ведь он также предлагается с передним или полным приводом, но при этом имеется возможность выбора из трех комплектаций, а самая дорогая, Edition One, все равно стоит заметно дешевле, чем турбированный Atlas Luxury LED (50 900 рублей против 52 800). На самом деле получается, что прямых конкурентов в этом ценовом сегменте у автомобиля нет. Но среди тех, с кем предстоит борьба за рынок, в Renault рассматривают, например, и Skoda Octavia, и Nissan Qashqai, и Mitsubishi Eclipse Cross.

Пройдемся по комплектациям подробнее. Базовая Life доступна в двух спецификациях: передний привод и 5-ступенчатая «механика» за 34 тысячи белорусских рублей либо передний привод и вариатор X-Tronic за 35 800 рублей. В списке базового оснащения — ESP, фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, бортовой компьютер, усилитель руля, окрашенные в цвет кузова бамперы и, к удивлению, светодиодная оптика, включая ближний и дальний свет, а также задние фонари! Колеса здесь тоже будут 17-дюймовые, вот только с колпаками, прикрывающими стальные диски.



Передний или полный привод, вариатор или «механика», атмосферный или турбированный двигатель — Arkana предлагает большой выбор модификаций

Вторая комплектация Drive начинается с 36 900 рублей за передний привод и «механику», а с вариатором цена повышается до 38 600 рублей. В этом варианте оснащения доступна еще и полноприводная версия, с механической 6-ступенчатой КП. Такая Arkana будет стоить от 39 700 рублей. А если полный привод не принципиален, можно выбрать Drive со 150-сильным мотором и вариатором, по цене от 42 100 рублей.

Комплектация Style изначально должна была быть топовой, однако на данный момент в продаже доступна еще и «спецсерия» Edition One. По сути, это Style, но только с установленными опциями: камерами кругового обзора, аудиосистемой Bose с 8 динамиками, оконными подушками безопасности для переднего и заднего рядов и т.д. А также всей атрибутикой серии Edition One в виде ковриков и логотипов. Вот только если Style доступен даже с 1,6-литровым мотором, то Edition One можно заказать исключительно в турбированной версии по цене от 47 800 за передний привод и от 50 900 — за полный.



По технике Arkana очень близка к Duster и Kaptur, поэтому с проходимостью у нее все в порядке

А под капотом — турбо!

С ценами разобрались, переходим к технике. В основе Arkana лежит все та же платформа Global Access, но основательно модернизированная. Если сравнивать ее с Kaptur, то можно говорить об увеличении массовой доли высокопрочных сталей на 10% и улучшении жесткости кузова на кручение на 12%. Колесная база составляет 2727 мм у полноприводных версий и 2720 мм у переднего привода за счет разной конструкции задних подвесок: на версиях 4×4 стоит многорычажка, а у 4×2 — скручивающаяся балка. Доля унифицированных с Kaptur компонентов не превышает 45%, в этом плане Arkana ближе ко второму поколению Duster, который на нашем рынке пока не продается. Еще один элемент «оттуда» — новый рулевой механизм, с электроусилителем переменной производительности и долгожданной регулировкой руля по вылету.

Базовый двигатель хорошо знаком по другим моделям Renault — это 1,6-литровый 114-сильный бензиновый мотор, который будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом. В первом случае можно будет выбирать между 5-ступенчатой механической коробкой передач и вариатором CVT8 фирмы Jatco. Полноприводная Arkana 1.6 предлагается только с 6-ступенчатой «механикой», причем без «короткой» первой передачи.

Атмосферной «двушки» для Arkana не предлагают — видимо, во избежание внутренней конкуренции. Вместо нее выбран довольно необычный для авто российской сборки силовой агрегат: 1,33-литровый турбированный, созданный в сотрудничестве с Mercedes-Benz. Он выдает 150 л. с. и 250 Нм, в диапазоне 1700−3250 об/мин. Он также доступен с передним и полным приводом, а вот трансмиссия в данном случае безальтернативна — это вариатор CVT8. Причем по сравнению с агрегатом для мотора 1.6 этот значительно модернизирован, как по «железу», так и программно. Вот и проверим!



Турбированный 1,33-литровый двигатель — нетипичный выбор для рынков СНГ, да еще и в сочетании с вариатором. Хотя для тех, кто не доверяет новым технологиям, в гамме есть обычный «атмосферник» с «механикой»

Светодиоды — в «базе»

На тест-драйве в Санкт-Петербурге все Arkana — в топ-версии Edition One. Это означает, что под капотом — 150-сильный турбомотор в связке с вариатором. Выбрать в этой версии можно лишь тип привода, но поскольку на маршруте теста заявлен участок с бездорожьем, все машины — в версии 4×4. Берем стильный бесконтактный ключ и идем знакомиться.

Вне подиумов с софитами Arkana смотрится ничуть не хуже, чем на рекламных фото. Дизайнерам удалось нащупать грань, когда машина не выглядит как «Kaptur с претензией» или как «маленький Koleos», оставаясь при этом узнаваемым представителем бренда. Особенно удачное решение — это «вязь» передней и задней светодиодной оптики, формирующей агрессивно-спортивный облик. Причем эта оптика — стандартное оснащение, так что даже базовая Arkana будет выглядеть весьма солидно.



Светодиодная полоса на всю ширину кузова удачно маскирует грузный задний свес

Сэкономили на пластике?

А вот внутренние ощущения в зависимости от версии могут сильно отличаться. Потому что салон встречает нас жестким пластиком, отвлечь от которого призваны декоративные накладки, большой экран мультимедийной системы и атмосферная подсветка с восемью цветами. Однако все это — прерогатива топ-версий, а в «базе» салон выглядит куда скромнее.

Но если конкретно фактура пластика вас не сильно волнует, то в остальном ощущения будут позитивными. Массивная дверь закрывается с глухим звуком, руки с удовольствием нащупывают фиксатор рулевой колонки, который наконец-то позволит потянуть руль на себя и сесть гораздо удобнее, чем в Kaptur. Правда, для 100-процентного удовлетворения хотелось бы потянуть руль еще на 1−2 см к себе.

Второе позитивное чувство — «воздушность» салона. Здесь нет ощущения сдавленности, как в Kaptur, и в целом обзорность гораздо лучше. Сиденья имеют приятный профиль и достаточно широкие диапазоны регулировок, а вот отсутствие регулировки ремня безопасности по высоте слегка озадачило. Зато есть центральный подлокотник, который можно сдвинуть вперед, чтобы он стал действительно удобным. А еще понравились горизонтальные клавиши на центральной консоли, мимо таких не промахнешься.



Пластик на панели жесткий, но в дорогих версиях это не так бросается в глаза из-за большого сенсорного дисплея и декоративных накладок

Не тесно, но…

Пересаживаясь назад, ожидаешь лимузинного простора — с такой-то колесной базой! Но нет, запас места вполне обычный, и высоким людям Arkana может показаться тесноватой, особенно по высоте. Втроем здесь тоже не разгуляешься, но если среднему пассажиру будет от этого легче, то сообщаем, что центральный тоннель очень небольшой. Из удобств на втором ряду есть центральный подлокотник (без подстаканников) и подогрев. Но это опция, и к тому же кнопки подогрева устанавливаются вместо USB-портов.

Крышка багажника оснащена электрозамком, и его кнопка находится на нижней кромке — а значит, будет постоянно грязной. Заявленный объем — 409 литров (у монопривода — 419) в обычном состоянии и 1234 литра — при сложенных спинках. Но непонятно, входит ли сюда объем «подполья» вокруг запасного колеса, потому что здесь по периметру можно разместить довольно много вещей, причем не очень мелких. Кстати, запаска — полноразмерная.



Сзади места не так много, как ожидаешь, и высоким людям может быть тесновато

Вариатор? За!

Ключ на старт: мы врываемся в напряженный питерский трафик и после первого ускорения удовлетворенно качаем головой. Турбированный мотор с вариатором — это отличное сочетание! Никаких турбоям, никаких пауз на переключение, отличная отзывчивость на педаль газа. Особенно в спокойных режимах: когда в городском потоке вы слегка шевелите правой ногой, Arkana начинает ускоряться сразу же, как будто на «механике». Это позволяет смело планировать маневры, не делать скидку на запаздывания.

А вот если в спокойном режиме вдруг резко топнуть по педали, то пауза все же появляется: вариатору нужна какая-то доля секунды, чтобы сменить положение шкивов с режима максимальной экономии на максимальную динамику. Но это скорее придирка, а в остальном CVT8 ведет себя практически идеально. Он удачно имитирует передачи при резком ускорении и совершенно не обращает на себя внимание в обычных режимах. На трассе также претензий не возникает — и за это, видимо, нужно сказать «спасибо» той самой «российской» прошивке. Жаль только, что на презентации не было базовых 1,6-литровых версий: интересно посмотреть, как вариатор будет справляться там.



Вариатор настроен очень хорошо, и в связке со 150-сильным турбомотором Arkana приятна и в городе, и на трассе

За подвески — плюсуем

Подвески также настраивали по рекомендациям российского отделения — и одной из основных тем было «удовольствие за рулем». Насчет удовольствия не скажу, но, если сравнивать с Kaptur или Duster, Arkana едет гораздо приятнее. Как-то легче, веселее — иной раз подмывает пройти поворот побыстрее, с легким скрежетом шин, что на Kaptur даже в голову не приходит из-за кренов и «пустого» руля. Кстати, на Arkana многие коллеги тоже сочли руль недостаточно информативным, но как по мне, то зачем на кроссовере он должен быть острым и тяжелым, как в спорткупе?

А еще Arkana, как ни странно, не вытрясает душу — несмотря на то, что жесткость пружин и стабилизаторов здесь повыше, чем в Kaptur, ямы проходятся благороднее, без заметных ударов по кузову. Подвески умудряются достаточно эффективно «фильтровать» мелкие ямы и стыки, не передавая их ни на кузов, ни на руль. Как пример: на маршруте теста была грунтовая дорога длиной километров пятнадцать — но какого-то дискомфорта на ней никто не испытал. И даже когда начались скачки по камням, подвеска по-прежнему оставалась комфортной.



Подвески настроены очень хорошо: и на грунтовках не трясет, и в скоростных поворотах не раздражает кренами

Бездорожье? Легко

Во внедорожных способностях Renault Arkana сомневаться не приходится: с таким «родственником», как Duster, этот кроссовер наверняка покажет себя наилучшим образом в любом сравнительном тесте. Дорожный просвет — 205 мм, геометрическая проходимость не намного хуже, подвески так же хорошо чувствуют себя на российских колдобинах, стальная защита картера — в базе. Полный привод здесь также имеет режим LOCK… Неудивительно, что организаторы сделали внедорожный участок на полтора часа, где были и разбитые грунтовки, и каменистые участки, и даже канавы, где можно было опробовать эффективность «антипробуксовки» при диагональном вывешивании колес. После такого тарированное бездорожье на тренажерах — просто развлечение.



Проходимость у Arkana ничуть не хуже, чем у Duster, так что бездорожьем ее не испугаешь

Выводы

Как ни крути, а у Renault Arkana есть все, чтобы кардинально изменить положение дел на рынке. Да, с Geely бороться будет сложно, а вот остальным соперникам может прийтись нелегко. Созданная под запросы российского рынка, Arkana «сформирована» так, чтобы быть интересной максимально широкому кругу покупателей. Атмосферные и турбированные моторы, вариатор или «механика», передний или полный привод, хорошие комплектации и интересные цены — импортируемым моделям придется нелегко, потому что при прочих равных они будут либо дороже, либо хуже оснащены. Так что на Arkana можно делать ставки: в Беларуси она явно будет популярной.

Нам запомнилось



По дизайну Arkana интереснее многих конкурентов, и не только сопоставимых по цене



Видеокамера заднего хода не порадовала: качество картинки довольно среднее, и подсказки статичные. А вот за камеры кругового обзора — спасибо



Порог всегда остается чистым — он прикрыт дверной накладкой



Ремни безопасности не имеют регулировки по высоте



Капот удерживается двумя амортизаторами



В виражах Arkana азартнее своих соплатформенных родственников — и крены меньше, и управляемость интереснее

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Renault Arkana TCe 150 4×4 CVT X-Tronic Рабочий объем, см3 1332 Максимальная мощность, л. с. 150 Максимальный крутящий момент, Нм 250 Максимальная скорость, км/ч 190 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 10,5 Расход топлива, л/100 км (средний) 7,2 Длина, мм 4545 Ширина, мм 1820 Высота, мм 1576 Колесная база, мм 2727 Клиренс, мм 205