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На службе Закону

26.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уважаемые работники и ветераныпрокуратуры Вороновского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Ваша профессия одна из наиболее важных в системе органов юстиции. От принципиальности, компетентности действий и по выносимым вами решениям граждане судят об авторитете и справедливости закона в целом.

Сотрудников прокуратуры всегда отличал высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, глубокое понимание проблем, стоящих перед силовыми структурами. Уверены, что вы и впредь с честью будете выполнять свой гражданский и служебный долг, направленный  на защиту прав и законных интересов государства и каждого жителя района.

Особую признательность выражаем ветеранам органов прокуратуры за доблестное служение Отечеству и вклад в формирование традиций самоотверженности и верности избранной профессии.

Желаем всем счастья, здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

На службе Закону

Ежегодно 26 июня прокурорские работники и работники органов прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник. Истоки этой праздничной даты — в далеком 1922 году, когда на третьей сессии ЦИК БССР было принято Положение о прокурорском надзоре в Белорусской ССР, которое закрепляло сложившуюся систему органов прокуратуры БССР. Эта дата считается днем создания органов белорусской прокуратуры. Сам праздник был учрежден Указом Президента Республики Беларусь в1998 году.

Значительный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории Вороновского района вносят работники прокуратуры района. За минувший год и истекший период 2019-го прокурорскими работниками районной прокуратуры проведено 89 проверок соблюдения законодательства по различным направлениям и сферам деятельности, по результатам которых принимались акты прокурорского реагирования. В органы исполнительной и распорядительной власти различного уровня, руководителям субъектов хозяйствования  прокурором внесено 57 представлений об устранении нарушений закона, а также причин и условий, способствовавших их совершению. Основная задача прокурорской деятельности заключается в том, чтобы нарушения закона реально устранялись и не допускались впредь. Прокуратура в первую очередь правозащитный, а не карающий орган. Вместе с тем, приходится нередко и привлекать или ставить вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. В особенности, за систематические нарушения закона. По требованию прокуратуры и по постановлениям прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено 99 лиц, к административной — 31 правонарушитель. К материальной ответственности привлечено 13 физических лиц. К ним предъявлено прокурором требование о возмещении причиненного вреда на сумму более 6 тыс. рублей. Внесено 28 предписаний о незамедлительном устранении нарушений закона. Вынесено 58 официальных предупреждений о недопустимости нарушений закона. Опротестовано 9 незаконных решений.

С целью профилактического воздействия и недопущения совершения более тяжких преступлений против личности прокурором района за анализируемый период возбуждено 12 уголовных дел за угрозу убийством и причинение легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья.

В суд для рассмотрения по существу направлено более 115 уголовных дел. Предъявлено в суд 50 гражданских исков, в том числе на сумму более 26 тысяч рублей.

На личном приеме прокурорскими работниками принято 203 граждан по различным вопросам.

Большая заслуга в достижении указанных результатов заместителя прокурора района Д.В. Волоха и помощника прокурора А.С. Карпович. Дмитрий Васильевич достойно принял эстафету от своего предшественника — заместителя прокурора Л.К. Сазон, органично влился в наш небольшой коллектив. За короткий период молодой сотрудник освоил тонкости надзорной деятельности за соблюдением законодательства и законностью правовых актов и добился определенных успехов в надзорной деятельности.

Приятно отметить и профессиональный рост более опытного работника — помощника прокурора А.С. Карпович, которая в основном осуществляет надзор за законностью судебных постановлений по уголовным и гражданским делам, соблюдением законодательства при исполнении уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.

Профессиональному мастерству сотрудников, безусловно, способствует преемственность поколений, обмен опытом с нашими ветеранами, которых мы никогда не забываем. С благодарностью вспоминаем помощника прокурора А.В. Шотика, заместителя прокурора Л.К. Сазон, бывшего водителя прокуратуры района Э.М. Стацкевича, который всю свою трудовую деятельность посвятил прокуратуре Вороновского района, и других ветеранов службы.

С выходом на пенсию новым смыслом наполнилась жизнь Людмилы Константиновны Сазон. Она полна жизненной энергии и задора, часто путешествует, занимается в хоре и драматическом кружке, увлеклась скандинавской ходьбой. Применяя свой профессиональный опыт, является общественным инспектором труда Вороновского районного объединения профсоюзов. При этом Людмила Константиновна находит время заглянуть в родную прокуратуру, поделиться впечатлениями, передать опыт молодым сотрудникам.

Надлежащую работу канцелярии, весь документооборот прокуратуры обеспечивает заведующая канцелярией О.А. Сазон. Многие жители и гости поселка обращают внимание на чистоту, порядок и ухоженность территории прокуратуры. В это вложены старания всех членов коллектива, но основная заслуга в поддержании достойного эстетичного вида здания и территории — наших технических работников А.Л. Витко и С.Ю. Соколовского.

В этот праздничный день слова благодарности за добросовестный труд адресую всем нашим работникам, поздравляю с профессиональным праздником всех ветеранов органов прокуратуры, которые лучшие годы своей жизни отдали служению Закону. Желаю всем коллегам и членам их семей, ветеранам крепкого здоровья на долгие годы, мира и добра, успехов в нелегком деле служения Закону.

Валерьян КОЛЕСНИК,

прокурор Вороновского района, советник юстиции.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Уважаемые работники и ветераныпрокуратуры Вороновского района! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Ваша профессия одна из наиболее...
 
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