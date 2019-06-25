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Белоруска сняла свои роды на камеру, чтобы помочь другим мамам. Первыми делимся этим видео

26.06.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Блогер Ника Болзан, которая пишет об осознанном материнстве, решила пойти на смелый эксперимент: снять свои третьи роды на видео. Ника сделала это, чтобы снизить градус страха перед родами у тех, кто пока через них не прошел, и доказать подписчикам: для нее рожать легко не только на словах, но и на практике.

Видео, где Матвей появляется на свет, Ника согласилась показать читателям LADY:

— И со мной, и с сыном все хорошо, — делится блогер. — Роды прошли очень легко, даже легче, чем я планировала.

(Цитата из инстаграма Ники: «Мое интуитивное решение — рожать вертикально. И за 3 продуктивные потуги я родила своего сыночка. Без разрывов и трещин»).

Муж очень меня поддержал, а девочки (старшие дочери. — Прим. редакции) ждали нас с Матвеем дома и сейчас относятся к нему трогательно и нежно. Гладят его, целуют, приходят по утрам, чтобы сказать братику «доброе утро».

Я ни разу не пожалела, что решила снять роды на видео, но теперь могу точно сказать: такой эксперимент подойдет не для каждой роженицы. Присутствие постороннего человека, видеосъемка влияли даже на меня и в определенные моменты мешали сконцентрироваться, хотя, как мне казалось, я была к этому готова.

Но оно того стоило: мне кажется, что видео получилось очень душевным и при этом информативным. Ведь мне удалось рассказать о каждом этапе родов. Надеюсь, то, что я сделала, будет полезно для будущих мам.

И если я решусь на 4-е роды, снова буду снимать. (Улыбается.) Больше того: постараюсь это сделать в режиме онлайн.

 
 
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Ника сделала это, чтобы снизить градус страха перед родами у тех, кто пока через них не прошел, и доказать подписчикам: для нее рожать легко не только на словах, но и...
 
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