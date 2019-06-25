«Не готов нести ответственность - не снимай штаны». Мнение о мужчинах, которые не платят алименты

Источник материала: Tut.by

На днях по соцсетям разошелся пост о том, как мужчина воспитывает в своих детях финансовую осознанность и свободу выбора посредством того, что он ест, а дети только смотрят . Наш колумнист Анна Петрова решила разобраться, что же это за уникальный метод воспитания, основанный на лишении денег.

Копнув глубже, а точнее, проскролив профиль автора поста, можно увидеть, что этот «финансовый коуч» уже не в первый раз отличается, мягко говоря, странными высказываниями: несколько месяцев назад он поднял бучу , возмущаясь, как отцам платить алименты, если им надо есть, оплачивать жилье и ездить отдыхать — вообще беспредел, ага.



Фото: tsn.ua

«У меня нет денег» — вообще отличный аргумент. Только когда женщина попадает в такую ситуацию, она почему-то не может просто сказать детям «денег нет, сегодня есть не будем». Она пойдет и займет у коллеги, возьмет кредит, найдет подработку — у нее просто нет другого выхода.

Мужчина же в любой момент может отмотать все назад и просто перестать быть отцом. Собрать чемодан и молча уйти. Ну или сказать на прощание: «Че-то я устал и вообще не так себе все это представлял».

И дело даже не в деньгах, вернее, не в их отсутствии. Вот, например, Андрей Аршавин, который не на улице живет. Не успели утихнуть разговоры о том, что он не платит алименты на детей от первого брака, как суд запретил ему выезд за рубеж, потому что он отказывается платить алименты на дочь от второго.

В комментариях под новостью мужчины пишут: «все правильно он делает» и «добегалась, дура».

Казалось бы, зачем обращать внимание на мнение каких-то неизвестных чуваков? Но в том-то и дело, что мнение это более чем распространенное, практически норма.

Погрузившись в тему и прочитав сотни комментариев, можно сделать вывод, что аргументов в пользу тех, кто не платит алименты, хоть отбавляй.



Фото: static.photocdn.pt

«Надо было выбирать нормального мужчину»

— Если она хотела рожать, то пусть не ноет теперь, — пишут мужчины.

Потому что в нашей картине мире дети — это всегда только женская ответственность. Нужно было смотреть, от кого рожать. Сама выбрала му***а. Сама захотела ребенка.

«Выбирая спутника жизни, нужно включать мозг» — это один из самых распространенных аргументов. Как будто бы есть какие-то специально маркированные мужчины, по которым можно распознать, как они поведут себя после развода, например.

Та же история с сестрами Хачатурян наглядно показала, как общество относится не только к жертвам насилия, но и к женщинам в целом. Особенно после кейса с Иваном Голуновым бросается в глаза, насколько активно вступились за сестер женщины и как молчат мужчины. А если они и высказываются, то или в ключе «надо было уходить», или с позиции «пусть отвечают» . Кроме того, мать девочек безапелляционно называют главной виновницей случившегося или как минимум соучастницей совершаемого над детьми насилия.

С какой стороны ни глянь — женщина все равно сама во всем виновата, пусть теперь сама и расхлебывает.

«Она все тратит на себя»

Еще один шикарный аргумент: женщина все деньги тратит на себя. Реальный мужчина пишет, например, что купюры, которые мужчина дает на детей, женщина должна помечать и хранить отдельно, а то не дай бог случайно потратит их на свой маникюр.

Еще в одном комментарии мужчина рассказывает нам о том, «сейчас прямо-таки массовое явление среди женщин рожать по два-три ребенка от разных мужчин и потом жить, не работая, получая от них от всех алименты». Озолотились, ну.



Фото: sohati.com

Содержание, воспитание, уход — все полностью лежит на женских плечах. Дети едят, носят одежду, играют с игрушками, пьют лекарства, ходят в кино, посещают кружки и секции. Что именно женщина тратит только на себя? И сколько в реальной жизни женщин, которым бывшие мужья платят огромные алименты — такие, что они покупают себе шубы в то время, когда дети голодают? Давайте вернемся в реальный мир.

Кроме того, деньги — важный, но не единственный ресурс. Женщина, воспитывающая детей одна, тратит на них все свое время, на 100% выкладывается эмоционально. Это ничего не стоит?

«Она его балует, тратит слишком много»

А сколько историй, когда мужчина садится и высчитывает до копейки, как много денег он должен дать на ребенка. Включает в смету каждую съеденную сосиску и каждую выпитую от температуры таблетку.

Игрушки, книжки, развивалки, развлекалки (даже штанишки и курточки — ведь их можно купить на вырост и носить пять лет) редко попадают в подобные сметы. Хочешь покупать сорок пятую по счету машинку — покупай, а я в этом участвовать не собираюсь. Вот только когда орущий ребенок лежит на полу супермаркета, а вокруг осуждающие взгляды, вымотанной матери проще купить требуемое, и пусть это будет сорок пятая по счету машинка, лишь бы спасти остатки психического здоровья.

Есть ощущение, что не живущий с детьми отец все же очень плохо представляет себе их реальные потребности и расходы. Есть отличный совет: отдать на пару месяцев детей отцу и платить ему ту же сумму алиментов, которую выделяет он. Вообще вполне нормальная практика, когда дети 50 на 50 живут и с матерью, и с отцом. И не только с целью полноценного общения с обоими родителями, но также и для того, чтобы женщина тоже могла немного пожить, а мужчина понять, что, где, как, для чего и сколько для этого надо денег.



Фото: sohati.com

«Она истеричка, поэтому ничего не получит»

Еще один аргумент: бывшая жена плохо себя ведет и единственный способ повлиять на нее — это перекрыть финансовый краник. Например, женщина не позволяет мужчине видеться с детьми. Хотя с каждым конкретным случаем нужно разбираться: вдруг в прошлом были эпизоды насилия, физического, эмоционального или экономического, или мужчина может напиться в присутствии ребенка, или не имеет малейшего понятия, как его кормить и во что одевать? Потому как если мужчине без опаски можно доверить ребенка, любой одинокой матери только в радость вырвать себе немного отдыха.

Еще один аргумент, который часто упоминают в этом контексте, — неблагодарность со стороны женщины. То есть «она должна в ногах у меня валяться, если я даю ей какие-то деньги, а она носом крутит». Проблема в том, что своевременная и хотя бы примерно соответствующая нужной сумме выплата алиментов воспринимается по большей части именно таким образом: мужчина герой и благодетель, дает деньги бывшей жене, хотя мог бы просто скрыться в тумане. Точнее: «мог бы просто работать без оформления, чтобы не платить алименты, как многие» — реальный комментарий.

Таким образом, мужчина наказывает бывшую жену. Вот только алименты не имеют никакого отношения к тому, как ведет себя бывшая жена. Есть конкретные финансовые обязательства перед детьми, а все остальное — эмоции, которые не имеют отношения к делу.

«Зачем унижаться, справляйся сама»

Есть и еще одно популярное мнение: зачем унижаться, выпрашивать у бывшего мужа какие-то деньги, надо быть гордой, мудрой, рассчитывать только на себя. Особенно это актуально сегодня — мол, хотите быть свободными и независимыми феминистками — милости просим, растите сами своих детей.

Вот только никакого отношения ни к женской мудрости, ни к феминизму алименты не имеют. И позиция «справлюсь сама» тоже неверная, потому что в конечном итоге свое недополучат дети. Они будут лишены не только сосиски, а например, посещения бассейна, что напрямую связано со здоровьем, или оплаты репетитора, что связано с образованием и дальнейшим будущим. Дети имеют законное право на эти деньги вне зависимости от позиции и отношений их родителей.



Фото: pinterest.com

«Не все мужчины такие»

Конечно, не все. Но есть куча знакомых и знакомых знакомых, соседи, бывшие одноклассники и коллеги по работе. Много ли среди них тех, кто после развода не только в необходимом объеме обеспечивает детей финансово, но действительно полноценно участвует в их жизни, возит к врачам, водит в кино, забирает из сада, проводит с ними каждые выходные? Или чаще папу все же ищут с фонарем?

И кстати, уклоняться от уплаты алиментов — это вполне себе социально одобряемое явление в нашей реальности. Работодатели, вместо того чтобы не связываться с такими вот отцами, помогают им оформлять фиктивные зарплаты, друзья хлопают по плечу со словами «не парься».

Вот поэтому об этом и надо говорить. Напоминать, разъяснять и разжевывать, что дети — это 50% ответственности вне зависимости от отношений с бывшей женой. И начинается эта ответственность даже не после рождения ребенка, а в тот момент, когда мужчина собирается заняться сексом. Именно в этот момент обе стороны берут на себя ответственность за возможные последствия. Не готов ее нести — не снимай штаны.

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