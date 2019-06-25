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Распродажа школ и садиков. В Гомеле предлагают купить здания по цене от 25,5 рублей

26.06.2019 08:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Гомельщине очередная распродажа неиспользуемых объектов недвижимости. На торгах, которые состоятся в июле, у потенциальных покупателей есть возможность недорого купить здания бывших школ и детских садов.


Так, в Гомеле на улице Богданова всего за 1 базовую величину (25,5 рублей) продается бывшая вечерняя школа — четырехэтажное здание площадью почтти 2,5 тыс. м2. Объект можно использовать для образовательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных целей, под розничную торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание населения.

Также на торги со снижением начальной цены до 80% выставлены и другие объекты.

В Петриковском районе в деревне Секеричи продается двухэтажное здание школы за 35 тысяч рублей.

За 37,2 тысячи рублей в агрогородке Боровая Буда Кормянского района продается здание бывшего детского сада.

В Калинковичах на улице Дачной можно приобрести двухэтажное здание сада, начальная цена объекта — 31,6 тысяч рублей.

В деревне Хоромцы Октябрьского района на торги выставлено двухэтажное здание школы. Начальная цена — 198,5 тысяч рублей.


Более подробную информацию о выставленных объектах недвижимости можно найти на сайте комитета «Гомельоблимущество» в разделе «Календарь аукционов» или «Недвижимое имущество», а также получить по телефонам: 8 (0232) 70-38-49, 70−36−43.

 
Теги: Гомель
 
 
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На торгах, которые состоятся в июле, у потенциальных покупателей есть возможность за недорого приобрести здания бывших школ и детских садов.
 
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