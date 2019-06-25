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Распродажа школ и садиков. В Гомеле предлагают купить здания по цене от 25,5 рублей
Источник материала: Tut.by
На Гомельщине очередная
Так, в Гомеле на улице Богданова всего за 1 базовую величину (25,5 рублей) продается бывшая вечерняя школа — четырехэтажное здание площадью почтти 2,5 тыс. м2. Объект можно использовать для образовательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных целей, под розничную торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание населения.
Также на торги со снижением начальной цены до 80% выставлены и другие объекты.
В Петриковском районе в деревне Секеричи продается двухэтажное здание школы за 35 тысяч рублей.
За 37,2 тысячи рублей в агрогородке Боровая Буда Кормянского района продается здание бывшего детского сада.
В Калинковичах на улице Дачной можно приобрести двухэтажное здание сада, начальная цена объекта — 31,6 тысяч рублей.
В деревне Хоромцы Октябрьского района на торги выставлено двухэтажное здание школы. Начальная цена — 198,5 тысяч рублей.
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На торгах, которые состоятся в июле, у потенциальных покупателей есть возможность за недорого приобрести здания бывших школ и детских садов.
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