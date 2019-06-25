А. Лукашенко пожелал выпускникам воплощать мечты в жизнь и работать на результат

Источник материала: Клiч Радзiмы

Президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал выпускникам воплощать мечты в жизнь и работать на конкретный, полезный людям результат. Об этом глава государства заявил на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА. «Нашей белорусской молодежи я хочу пожелать, чтобы, моделируя свое будущее, вы, ребята, понимали: все, что мы делаем, — делаем не для красивой картинки в социальных сетях. Хоть это и модно сейчас — жить онлайн в интернете. Но мечты нужно воплощать в реальной жизни, и вам придется это делать, работать на конкретный, полезный людям результат, — сказал Президент. — Тогда из ваших личных успехов сложится счастливое будущее страны — всей нашей Беларуси». Обращаясь к молодежи, Александр Лукашенко призвал их особенно бережно относиться к природным ресурсам. «Нам надо превратить этот клочок земли, имя которому Беларусь, в самое удобное и комфортное место для жизни не только вашей, но и ваших детей, внуков. Давайте сделаем так, чтобы не было хотя бы хуже, чем сейчас. Не в том плане, что будем богаче, будут у всех автомобили, электромобили самого высокого класса и так далее. Не в этом дело. Нам надо сохранить уютную, комфортабельную для жизни страну, — сказал он. — Вот это главное. Все остальное — дело наживное. Мы не должны угробить ту природу, которая нам досталась от Господа, потому что ее восстановить или купить будет невозможно, это не автомобиль». Александр Лукашенко подчеркнул особое значение сегодняшнего торжественного события в жизни выпускников. «Во время ежегодных встреч с лучшими выпускниками вузов — поистине золотым фондом нашей молодежи — я испытываю особую радость и гордость, потому что вы — наше будущее. Я очень надеюсь, лучшее наше будущее, — сказал Президент. — В этот зал на Республиканский бал выпускников вас привела импровизированная Дорога успеха. И пусть на этом пути сделаны только первые шаги, вы немало потрудились за прошедшие студенческие годы». Глава государства отметил, что принято считать студенческие годы самыми лучшими, счастливыми в жизни. Однако Александр Лукашенко придерживается другой точки зрения. «Это, может быть, и радостные, и счастливые, но это самые тяжелые годы жизни человека, который по-настоящему учился в вузе и пришел туда не ради диплома», — пояснил он. Президент обратил внимание, что высшее образование в Беларуси получают и иностранные студенты — представители более чем ста стран. «И спрос колоссальный. Мы не можем даже принять за большие деньги всех, кто хочет, потому что негде их поселить, не хватает общежитий и не хватает учебно-лабораторных корпусов, классов, зданий, аудиторий», — рассказал он. На нынешний праздничный бал впервые приглашены самые успешные из иностранных студентов. «Пусть это станет новой доброй традицией, — предложил Александр Лукашенко. — Думаю, что за время учебы гостеприимная белорусская земля стала этим ребятам родной и близкой. Если кто-то захочет остаться или вернуться сюда снова, знайте: мы всегда будем рады! Здесь живут ваши настоящие друзья». Бал выпускников в этом году проходит в преддверии священной для белорусского народа даты — 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. «Именно сегодня, обращаясь к вам, молодежи, хочется сказать: не забывайте тех, кто своим подвигом завоевал для нас право жить на своей земле и, самое главное, под мирным небом. Это им, ушедшим от нас, мы должны быть благодарны за настоящее», — подчеркнул глава государства. Символично также, что этот своеобразный старт выпускников во взрослую жизнь пришелся на время главного спортивного события лета — II Европейских игр в Минске. «Это добрый знак. Берите пример, но только с наших лучших спортсменов (а их немало), яркие победы которых, завоеванные медали не только дарят нам, болельщикам, сильные эмоции, но и укрепляют имидж нашей родной страны. Будьте и вы поколением покорителей самых сложных вершин», — пожелал Александр Лукашенко. Президент выразил убеждение, что дальнейшие достижения сегодняшних выпускников станут лучшим выражением благодарности родителям и наставникам, чьи помощь и поддержка за годы учебы были бесценны. «И вообще я бы вам советовал так, по-дружески: нос не задирайте. Все, что у вас сейчас есть, — это от ваших родителей и тех, кто вас учил, ваших педагогов. Вот с завтрашнего дня вы будете добавлять к этому, и это будет ваше, — продолжил он. — Или будете понижать, это тоже будет ваше. Но я вам еще вначале посоветовал: только вперед, только вверх, если вы хотите быть конкурентны, как модно сейчас говорить, в этой жизни. В противном случае — беда». «Еще раз подчеркиваю: не останавливайтесь на достигнутом. Энергия и талант молодости обладают поразительной силой, Беларусь — страна больших возможностей. Все получится, и мы еще не раз с гордостью услышим ваши имена», — резюмировал он. Александр Лукашенко со студентами, которым была объявлена Благодарность Президента Лучшие выпускники и преподаватели учреждений образования удостоились Благодарности Президента, и глава государства лично вручил им эти награды, подчеркнув, что выпускники получили первые в жизни государственные награды и это событие имеет большое значение. Александр Лукашенко и выпускник Минского государственного лингвистического университета Евгений Сапач В числе преподавателей, которым объявлена благодарность, — представители учреждений высшего образования из разных регионов Беларуси: Владимир Горчаков (Гродненский государственный аграрный университет), Анна Ильютик (БГУФК), Алеся Корсак (Полоцкий госуниверситет), Дмитрий Лавшук (Могилевский госуниверситет имени А.А.Кулешова), Дмитрий Редько (Гомельский государственный медуниверситет), Андрей Шидловский (БГУ), Виталий Яскевич (МГЛУ). В числе преподавателей, которым объявлена благодарность, — Алеся Корсак (Полоцкий госуниверситет) В числе преподавателей, которым объявлена благодарность, — Дмитрий Лавшук (Могилевский госуниверситет имени А.А.Кулешова) В числе преподавателей, которым объявлена благодарность, — Андрей Шидловский (БГУ) Награды также удостоены курсанты и студенты: Татьяна Александрова (БГАИ), Андрей Белко (ИСЗ), Юлия Бохно (БНТУ), Егор Веташков (Витебский государственный ордена Дружбы народов медуниверситет), Андрей Довнар (БГУИР), Евгений Журавский (БГАТУ), Ксения Капустина (БГТУ), Ксения Катрюк (Мозырский государственный педуниверситет имени И.П.Шамякина), Анжелика Кузменок (Институт управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси), Полина Курбатова (Гродненский госуниверситет имени Янки Купалы), Надежда Лобикова (Белорусско-Российский университет), Юй Лю (БГУКИ), Глеб Ничипор (Военная академия), Андрей Татаринов (БГАА), Александра Тетеркина (БГУ), Екатерина Юшко (Полесский госуниверситет). Егор Веташков (Витебский государственный ордена Дружбы народов медуниверситет) удостоен Благодарности Президента Евгений Журавский (БГАТУ) удостоен Благодарности Президента Ксения Капустина (БГТУ) удостоена Благодарности Президента Юй Лю (БГУКИ) удостоена Благодарности Президента Александра Тетеркина (БГУ) удостоена Благодарности Президента Екатерина Юшко (Полесский госуниверситет) удостоена Благодарности Президента Приглашенные на бал выпускники и педагоги приехали в столицу накануне, чтобы подготовиться к торжественному событию и принять участие в специальной познавательной и развлекательной программе. Например, они побывали на соревнованиях II Европейских игр. До того, как прибыть непосредственно на бал, они собрались на площади Победы, где прошла торжественная акция «Молодая Беларусь помнит». Участники церемонии возложили цветы к монументу Победы и выпустили в небо голубей, что символично отражало стремление к мирному и счастливому будущему страны и народа. Участники бала Во время главного торжества все события, элементы праздничной программы и даже оформление зала были нацелены на то, чтобы подчеркнуть успех, которого уже достигли выпускники и к которому они будут стремиться в дальнейшем. Так, на бал они следовали по Дороге успеха — желтой дорожке с тематическими принтами, а в зале делились личной формулой успеха в видеороликах, снятых заранее специально для мероприятия. Участников бала ожидала насыщенная развлекательная программа с оригинальными фотозонами, футуристическими инсталляциями, интерактивными площадками, выступлениями диджеев и известных белорусских артистов

Читать полностью: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-pozhelal-vypusknikam-voploschat-mechty-v-zhizn-i-rabotat-na-rezultat-352612-2019/

