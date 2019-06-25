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Европейские игры, день шестой: в Минске разыграют 16 комплектов наград

26.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые достижения. Сборная России на пятый день Европейских игр в Минске завоевала пять наград и продолжает лидировать в общекомандном зачете, передает «МИР 24».

У сборной 53 медали. Из них 24 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых. Второе место удерживают хозяева турнира белорусы – 14 наград высшего достоинства. На третьей строчке сборная Грузии. В ее активе шесть золотых медалей.

Сегодня в Минске разыграют 16 комплектов наград. Определятся чемпионы в стрельбе, гребле и борьбе.



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Теги: Минск
 
 
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В пятый день сборная России завоевала пять наград и продолжает лидировать в общекомандном зачете.
 
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