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Европейские игры, день шестой: в Минске разыграют 16 комплектов наград
26.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новые достижения. Сборная России на пятый день Европейских игр в Минске завоевала пять наград и продолжает
У сборной 53 медали. Из них 24 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых. Второе место удерживают хозяева турнира белорусы – 14 наград высшего достоинства. На третьей строчке сборная Грузии. В ее активе шесть золотых медалей.
Сегодня в Минске разыграют 16 комплектов наград. Определятся чемпионы в стрельбе, гребле и борьбе.
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В пятый день сборная России завоевала пять наград и продолжает лидировать в общекомандном зачете.
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