На минералке, с сахаром и в пакете. Рассказываем о способах засолки огурцов

Источник материала: Интерфакс

Хоть и кажется, что лето закончится нескоро, к осени и зиме желательно начать готовиться уже сейчас. Ведь холодным зимним вечером порой так приятно вскрыть баночку крепких, хрустящих соленых огурцов. Чтобы вы не отказывали себе в таком удовольствии, Interfax.by собрал для вас рецепты засолки огурцов в домашних условиях.



Что необходимо сделать в начале

Приступая к работе непосредственно с огурцами, подготовьте банки. Нет, нельзя просто так взять любую тару, ополоснуть ее и начать процесс засолки. Для начала необходимо все тщательно простерилизовать.

Осмотрите банки, на них не должно быть сколов, трещин или ржавчины. Крышки также должны быть ровными и чистыми. Хорошенько все промойте содой или горчичным порошком.

Затем переходите к самой стерилизации. Ее можно провести несколькими способами. Можно поместить банки и закручивающиеся крышки (без резинок) в холодную духовку. Закройте ее и установите температуру 100–110 °C. Через 20 минут банки готовы.



Также можно простерилизовать банки на пару. Вскипятите кастрюлю воды, в нее положите крышки, а сверху на дуршлаг сухие банки горлышком вниз.

Вместо кастрюли "добыть" пар можно у чайника. Вскипятите в нем воду, поставьте банку на чайник без крышки горлышком вниз.

Подходит для стерилизации и микроволновка. В банки необходимо налить воды в 1,5-2 см воды и поместите их в микроволновку. На макисимальной мощности грейте банки в течение 3-5 минут. Затем слейте воду, поставьте банки горлышком вниз на чистое сухое полотенце.

Рецепты

"На зиму"



Ингредиенты:

Мелкие огурцы (лучше брать с темными пупырышками) – 4 кг;

Вода – 1 л.;

Крупная не йодированная соль – 1,5 ст. л. с горкой;

Острый перец;

Корень хрена;

Зелень (можно не все).

Зелень и огурцы тщательно моем. Нарезаем зелень (если вы брали, например, листья смородины, хрена, укроп используем старый). Перед засолкой на ночь заливаем огурцы холодной водой, чтобы покрылись полностью. Если огурцы только-только с грядки, то замачивать не нужно. Сливаем воду с огурцов, промываем их. Нарезаем перец и очищенный корень хрена.

Берем большую кастрюлю и застилаем ее дно частью листьев и кусочками хрена с перцем, затем выкладываем слой огурцов. Продолжаем таким образом чередовать.

В холодной воде растворяем соль. Огурцы заливаем полученным рассолом, чтобы они полностью покрылись. Накрываем емкость плоской тарелкой и ставим на нее что-нибудь тяжелое, чтобы огурцы не всплывали.

Оставляем на 2-5 дней. Готовность можно определить попробовав огурец, плюс будет видно по цвету. Сливаем рассол в другую емкость. Огурцы промываем и укладываем в банки. Рассол кипятим, заливаем в банки доверху. Оставляем на 10 минут. Сливаем рассол, накрываем огурцы крышками. Рассол снова кипятим. Заливаем банки, чтобы аж немного вылилось через край. Закатываем.

Переворачиваем банки вверх дном, укутываем до остывания.

Малосольные огурцы в пакете



Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг;

Соль – 1 ст.л.;

Сахар – 1 ч.л.;

Чеснок – 2-3 больших зубчика;

Укроп – 1 пучок.

Для такой засолки огурцы лучше всего выбирать небольшие, так они быстрее просолятся. Тщательно промываем овощи, обрезаем кончики. Мелко нарезаем укроп. Нашинкуем пластинками чеснок. Возьмем прочный полиэтиленовый пакет, складываем в него огурцы, соль, сахар, чеснок и укроп. Хорошенько встряхиваем. Пакет убираем в холодильник минимум на шесть часов.

Быстрый способ



Ингредиенты:

Огурцы – 500 гр.;

Соль – 2 ст. л.;

Укроп – 50 гр.;

Чеснок – 4 зубчика;

Уксус – 1 ст.л.;

Черный молотый перец.

Крупно нарезаем огурцы вдоль, складываем в банку. Мелко режем зелень, добавляем к огурцам. Сыпем соль, перец, чеснок, уксус. Закрываем банку крышкой и сильно трясем в течение 10 минут. После этого убираем банку на 20 минут в тень. Огурцы готовы.

Огурцы с сахаром



Ингридиенты:

Огурцы – 700 гр.;

Чеснок – 3 зубчика;

Укроп – 10 гр.;

Петрушка – 10 гр.;

Вода – 0,5 л.;

Сахар 4 ч.л.;

Соль – 1,5 ч.л.;

Столовый уксус – 50 мл.

Огурцы лучше взять молодые и не очень длинные. Моем. Концы лучше обрезать. Кладем в большую кастрюлю и заливаем холодной водой на четыре часа. За это время один раз меняем воду. Затем сливаем ее вообще, промываем огурцы. Промываем и сушим зелень, чистим чеснок и режем зубчики на четвертинки.

Укладываем зелень и чеснок в банки, помещаем в банки огурцы, вертикально. Добавляем сахар, соль, уксус и воду. Заливаем до плечиков банки. Прикрываем крышками, ставим в кастрюлю с водой, на дно которой выстлано полотенце. Вода должна также доходить до плечиков банок.

Доводим до кипения, через 10 минут закатываем и оставляем остывать при комнатной температуре в одеяле.

На минеральной воде



Ингридиенты:

Огурцы – 900 гр.;

Газировка – 1 л.;

Соль – 1 ст.л.;

Чеснок – 3 зубчика;

Укроп – 15 гр.;

Перец острый стручковый – 5 гр.;

Лавровый лист – 3 шт.

Моем огурцы, обрезаем кончики. На дно двухлитровой банки кладем половину измельченной зелени и чеснока, добавляем перец. Кладем огурцы, покрываем оставшейся зеленью, чесноком, добавляем соль и лавровый лист. В несколько приемов заливаем минералку, чтобы покрывала огурцы полностью.

Прикрываем крышкой, оставляем на четыре часа. Откручиваем крышку, убираем банку в холодильник на 12 часов. Огурцы готовы.