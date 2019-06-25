Пятый день Евроигр-2019: Беларусь завоевала еще два золота в прыжках на батуте

Источник материала: Интерфакс

В пятый день Европейских игр в Минске копилка золотых медалей сборной Беларуси пополнилась наградами Василия Кириенко (велоспорт), а также наших батутистов.



Владислав Гончаров в индивидуальных прыжках поднялся на первую ступень пьедестала. Также не было равных в женских синхронных прыжках Анне Гончаровой и Марии Махаринской. Итого у Беларуси 14 золотых наград.

Во вторник состоялся также важный матч по настольному теннису между Владимиром Самсоновым и Тимо Боллем. Белорус проиграл это сражение, которое проходила в рамках 1/4 финала мужского турнира. Правда, своих болельщиков Самсонов успокоил заявлением, что еще поборется за лицензии в Токио-2020.

В командном турнире смешанных команд по дзюдо Беларусь заняла 5-е место.

Лидерами медального зачета по-прежнему являются россияне. Они завоевала в Минске уже 53 награды – 24 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых. На втором месте белорусы (14 + 9 + 18), на третьем – Грузия (6 + 5 + 9).