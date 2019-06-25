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Пятый день Евроигр-2019: Беларусь завоевала еще два золота в прыжках на батуте
Источник материала: Интерфакс
В пятый день Европейских игр в Минске копилка золотых медалей сборной Беларуси пополнилась наградами Василия Кириенко (велоспорт), а также наших батутистов.
Во вторник состоялся также важный матч по настольному теннису между Владимиром Самсоновым и Тимо Боллем. Белорус проиграл это сражение, которое проходила в рамках 1/4 финала мужского турнира. Правда, своих болельщиков Самсонов успокоил заявлением, что еще поборется за лицензии в Токио-2020.
В командном турнире смешанных команд по дзюдо Беларусь заняла 5-е место.
Лидерами медального зачета по-прежнему являются россияне. Они завоевала в Минске уже 53 награды – 24 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых. На втором месте белорусы (14 + 9 + 18), на третьем – Грузия (6 + 5 + 9).
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В пятый день Европейских игр в Минске копилка золотых медалей сборной Беларуси пополнилась наградами Василия Кириенко (велоспорт), а также наших батутистов.
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