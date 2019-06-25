«Хорошо, что могла не жить под мостом». Минчане - о внезапных увольнениях и поисках работы

Источник материала: Tut.by

«Меня не предупредили, просто сразу сказали, что завтра увольняют», — рассказывает один из наших сегодняшних героев. «Я задумывалась о том, чтобы уйти, но первый шаг сделала компания. Расставание было тяжелым», — вспоминает еще одна героиня. Порой жизнь преподносит сюрпризы, и еще недавно всем довольный работодатель сегодня отдает трудовую и указывает на дверь. В ситуации спонтанного поиска работы хоть раз в жизни оказываются практически все. Вместе с РАБОТА.TUT.BY мы расспросили минчан о том, как они переживали увольнение, искали новое место и где в конце концов нашли себя.

«Мне сказали, что я могу быть свободна, а через час отдали трудовую»

«Я очень счастлива, что меня выгнали с прошлой работы», — такими словами начинает свой рассказ специалист по кадрам Евгения Ромашкина. Но еще год назад, когда ее неожиданно уволили, девушка так не думала.



Евгения Ромашкина

— Уже лет восемь работаю специалистом по кадрам в различных компаниях, — говорит Евгения. — Училась я на истфаке БГУ по специальности «документоведение». Старую работу нашла на одном из сайтов. Тогда очень обрадовалась: считала, что мне повезло, ведь компания, куда я устроилась, была рядом с домом, а трудиться я должна была одна (не люблю работать с кем-то). Штат был небольшой — 60 человек. Руководила компанией семейная пара. Всей деятельностью разработчиков занимался муж, а офисными и административными сотрудниками — жена.

Девушка говорит, что первые три месяца на новом месте ей все безумно нравилось. Но потом поведение руководительницы стало настораживать.

— Долгое время я сидела в кабинете одна. А потом ко мне посадили вторую девочку, юриста. Не могу сказать, что мы с ней дружили, но общались неплохо. Часто выручали друг друга с какими-то задачами, — вспоминает Евгения. — В какой-то момент она решила уволиться, но начальство ее не отпускало. Я не вникала, почему. В один прекрасный день она просто не пришла на работу. Наверное, чтобы ее уволили хотя бы за прогулы. Она иногда мне писала, спрашивала, как дела. Я отвечала, что все в порядке. Никаких шпионских тайн ей не передавала.





Но однажды в кабинет влетела жена директора вместе с главным бухгалтером. По ее словам, они вырвали у девушки из рук ноутбук и начали читать переписку с бывшей сотрудницей.

— Та по каким-то причинам стала «врагом народа», а я из-за того, что общалась с ней, тоже попала в немилость. Когда это все произошло, просто опешила и не могла даже отреагировать. После просмотра переписки они сказали, что могу быть свободна. Через час мне отдали трудовую, — вспоминает Евгения. — Была в растерянности, потому что уходить не собиралась, работу заранее не подыскивала, так что запасных вариантов не было. Оказалась на съемной квартире с одной выплаченной при увольнении зарплатой. Хорошо, что мой парень помог оплатить квартиру за еще один месяц, и я могла не жить под мостом.

Девушка сразу занялась поиском работы. Решила начать с определения всех своих требований и пожеланий к новой работе.

— Взяла лист бумаги и написала все пожелания по пунктам — все, чего хочется. К примеру, номер один — адекватное руководство, два — зарплата от такой-то суммы и так далее. Потом отложила лист и стала просматривать вакансии. Свое резюме разместила на сайте rabota.tut.by . Ходила на собеседования даже в те компании, которые мне изначально не очень подходили — просто, чтобы потренироваться. И вдруг нашла вакансию, которая была будто бы слово в слово переписана с моего листа. Откликнулась на это предложение. Решила пойти окольными путями, чтоб увеличить свои шансы попасть туда. Чуть ли не на факс резюме отправляла, — с улыбкой говорит Евгения. — Писала HR на почту, на общую почту компании. Думаю, они точно меня запомнили.





Вскоре Жене перезвонили и пригласили на собеседование.

— После этого сказали, что я им подхожу. Обещали прислать официальное приглашение после согласования уровня зарплаты. Прошло два часа. И вдруг мне сообщают, что вакансия изменилась: теперь им нужен бухгалтер-кадровик, а не просто кадровик. У меня есть образование бухгалтера, но я им 10 лет не пользовалась, — говорит Евгения. — Я очень расстроилась, даже поплакать успела. А потом решила не сдаваться и попробовать все-таки уговорить их меня взять. В итоге все-таки получила приглашение.

На этом месте Евгения работает уже год. Говорит, что зарплата здесь больше.

— Коллектив хороший, рабочий график удобный, сама работа прекрасная, — с восторгом в голосе перечисляет девушка. — В итоге я очень счастлива, что меня выгнали с предыдущего места.

«Озвучить решение об уходе не решалась, но компания сама сделала первый шаг»

Елена Есипович за всю свою жизнь сменила не одно место работы. Однако увольнение с предпоследнего оказалось особенно болезненным. Она не отчаялась, взяла полугодовую передышку и снова занялась любимым делом.



Елена Есипович

— Я работаю директором по персоналу в транспортно-логистической компании, — рассказывает героиня. — По первому образованию я вообще химик-инженер-технолог. Кроме того, получила дополнительное образование в Стокгольмской школе экономики, чтобы лучше разбираться в бизнесе. За всю трудовую карьеру успела поработать в разных сферах. С 2007 года работаю в логистике.

В логистической компании, откуда впоследствии ее уволили, Елена проработала пять лет.

— За это время поняла, что нужно задуматься о поиске новой работы. Не могу сказать, что конкретно меня там не устраивало. — говорит она. — Наверное, это было какое-то внутреннее состояние неудовлетворенности всем, что происходило. Было ощущение, что я уже все сделала и дальнейший рост, которого хотела, не происходит. Несмотря на внутреннюю готовность уйти, озвучить такое решение руководству я так и не решилась. Но вскоре компания сама сделала первый шаг и сообщила, что я уволена.





По словам Елены, уход для нее был достаточно тяжелым.

— Я даже не сразу начала искать себе новое место. Решила, что мне нужна перезагрузка, поэтому взяла тайм-аут на полгода и поехала учиться в Милан, в Академию моды. Мне всегда это было интересно. А тут так сложились обстоятельства, что и время появилось, и возможность, — улыбается собеседница. — Но и по возвращению не стала искать себе постоянную работу. Вместо этого занялась консалтингом в области управления — была, так сказать, вольным художником. Считаю это хорошим опытом, потому что в течение двух лет я работала с компаниями из различных сфер деятельности. Это дало мне новый опыт.

Место в компании, где Елена работает сейчас, ей предложил один из клиентов, которого она консультировала.

— Вообще с этой компанией у меня очень интересная история — работаю здесь уже в третий раз. Сначала я их консультировала. Потом устроилась на постоянную работу. Не собиралась уходить. Но восемь месяцев назад мне предложили поработать в крупной компании, которая сотрудничает с известным мировым брендом. Это был вызов — захотела попробовать. Поработав там семь месяцев, поняла, что мне не хочется этим заниматься. Ожидания разошлись с реальностью, — поясняет Елена. — По счастливой случайности мое место в предыдущей компании оказалось все еще не занятым. И я вернулась.





Елена говорит, что текущая работа ей по душе, и чувствует она себя здесь гораздо комфортнее, чем на предыдущем месте.

— Каждый человек, когда выбирает работу, компанию, смотрит, чтобы она совпадала с какими-то его ценностями. На данный момент меня здесь все устраивает, — подытоживает она. — Материальное положение не изменилось. Зато внутреннее состояние значительно улучшилось.

«Ни о чем не предупредили, просто выставили за дверь»

Павел Транчонок, несмотря на свой еще небольшой стаж и юный возраст (ему 23 года), уже знает, что такое быть уволенным и в экстренном порядке искать работу.



Павел Транчонок

— Я работаю специалистом по техподдержке пользователей, иначе говоря, саппортом, в IT-компании. Вообще, по образованию я журналист, учился на журфаке БГУ, — рассказывает парень. — После четвертого курса знакомый, с которым мы сейчас очень дружим, предложил попробовать себя в сфере информационных технологий. Ему нужно было подыскать специалиста для стартапа. До этого я даже никогда не думал о том, чтоб связать свою жизнь с IT.

На тот момент Павел официально нигде не работал, только подрабатывал — монтировал видеоролики для телеканалов. Поэтому предложение друга сходить на собеседование и попробовать себя в новой сфере его заинтересовало.

— Пришел и абсолютно честно сказал, что учусь на журфаке, у меня нет лингвистического образования, про IT ничего не знаю. Но могу писать тексты и общаться с пользователями. Я даже признался, что это знакомый меня надоумил прийти на собеседование, — рассказывает Павел. — Все это было в феврале. А в начале марта меня пригласили на работу. Компанию привлекло, что я журналист и могу писать. Так оказался на старой работе.

Несмотря на то, что парень честно предупредил своих нанимателей о том, что IT — совершенно новая для него сфера, они не слишком озадачились его обучением.





— Мне было трудно в том плане, что никто толком ничего не объяснял. Я не понимал системы в целом, не знал, что и как работает. В основном занимался копирайтингом. Наверное, от меня ждали, что я буду работать как новостник. Но я писал что-то более развлекательное, чтоб это было интересно читать. Правда, поскольку лингвистический не заканчивал, английский у меня слегка хромал, — говорит Павел. — В итоге спустя семь месяцев меня уволили. Причем случилось это неожиданно. Контракт был рассчитан до 12 марта. А уже 29 сентября мне сказали, что я уволен. Я возмутился, мол, за месяц, как прописано в контракте, не предупредили, а просто выставляете за дверь. Может, конечно, и были ко мне какие-то вопросы, но можно было решить все не так радикально.

Парень говорит, что на тот момент испытывал сильную обиду. Поэтому вечером того же дня доделал всю работу, почистил компьютер и сказал, что завтра на свое место не придет.

— Тогда я уже съехал от родителей и снимал квартиру. Еще и рассрочку взял за месяц до увольнения. Правда, ни разу не сходил в отпуск, поэтому при увольнении мне выдали зарплату за месяц плюс отпускные. Деньги на то, чтобы два месяца снимать квартиру, были.

Павел сразу начал искать новую работу. Разместил резюме на сайте rabota.tut.by , стал откликаться на вакансии и ходить на собеседования.

— Оказывается, даже семь месяцев опыта работы играют большое значение, — отмечает парень. — Меня даже в рекрутеры звали. Отказы тоже приходили — наверное, штуки четыре было. Но приглашений на собеседование присылали гораздо больше. Ходил даже в те компании, куда на работу устраиваться изначально не собирался. Просто, чтобы попробовать себя. За время поисков подтянул английский. В конце концов меня пригласили на собеседование туда, где я сейчас работаю. Предложили сделать тестовое задание. Решил постараться, потому что компания мне понравилась. Буквально через пару дней предложили выйти на работу.





На поиски работы у Павла ушло всего две недели. В компании он работает уже девять месяцев и ни разу не пожалел, что его уволили с прежнего места. Говорит, что здесь зарплата у него такая же, как была раньше.

— На самом деле, я на зарплату сильно не смотрел, когда сюда шел. Нужно было зарабатывать хоть какие-то деньги. Надо же как-то платить за аренду квартиры. Тем более, что со мной живет девушка, — говорит Павел. — Нравится то, что сейчас на работе есть система бонусов. И если ты хорошо работаешь, это ценят и поощряют. Всегда есть возможность получить больше.

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