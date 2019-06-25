В Пинске 9-летнего ребенка охрана четыре часа удерживала в подсобке магазина

Источник материала: Виртуальный Брест

1 июня 9-летний Женя Вишневский из Пинска пошел в магазин — и пропал. Ребенка, как выяснилось позже, задержал охранник магазина, сообщает СТВ.





Ирина Вишневская Фото: Скрин-шот видео

В тот день мальчик зашел в магазин — и почему-то тайком попытался взять шоколадку и пакет сухариков. Охранник поймал ребенка за руку и отвел в подсобку.

По словам матери Жени Ирины Вишневской охранник заставлял ее сына сидеть с заложенными назад руками, скрещенными ногами и держать ровно спину, «когда с ним взрослый разговаривает», матерился и оскорблял его.

Видео: CTVBY

Ирина в тот день уехала по делам в столицу, вызволять Женю из плена отправился отчим. Но сотрудники магазина не подпустили мужчину к ребенку.

— Муж начинает пытаться ребенка вытянуть из этого, на что охранник начинает говорить этим милиционерам, что: «Если он начнет ребенка выводить, вы можете его задержать, скрутить, положить. Это вообще никто», — рассказывает Ирина. — Он просит, можно ли пойти покормить ребенка, может, кушать хочет, может, в туалет хочет. На что охранник сказал, что ему нельзя ни выходить, ничего. Что он должен сидеть на месте. Администрации в магазине не было. Не было того, с кем можно вообще вести диалог по этому поводу и как-то решать.

Когда женщина доехала из Минска в Пинск, отдать ребенка отказались и ей.

— Я пришла, она (инспектор по делам несовершеннолетних. — Прим. TUT.BY) даже не представилась. «Так, ты знаешь, что красть нельзя? Вы будете социально опасны. Ваш ребенок так поступил, что он станет на учет». Хотя я знаю прекрасно, что ребенку 9 лет, он даже административной ответственности не подлежит. И в таком возрасте проводят работу не милиция, а родители и социальные психологи. И когда я пришла, он сидит и пытается сдержаться. Когда я пришла, такое увидела, я сама была в таком же состоянии, — вспоминает мама.

Мальчик просидел в подсобке 4 часа. Сейчас 9-летнего Женю родители боятся оставить одного, с ребенком работает психолог.

— Это непонятная ситуация, в которой проявилось просто безразличие, равнодушие. И, с одной стороны, мой ребенок, да — он тот, кто совершил преступление. Но было и совершено преступление по отношению к нему. Никто не хочет об этом даже задуматься. Неужели не могли договориться, решить этот вопрос? Мы что, на Марсе живем? Я никак не собиралась уходить от ответственности, — объяснила Ирина Вишневская.

Юрист, ознакомившись с историей задержания в магазине, выдает резюме: работники превысили полномочия. Задерживать и досматривать нарушителей имеют право только лицензированные сотрудники департамента охраны.

— Если мы говорим о том, что это просто какой-то работник магазина, которому условно администрацией магазина придан формально статус охранника, в такой ситуации данный человек не имеет каких-либо полномочий по задержанию лица, по осуществлению досмотра личного или вещей лица, который потенциально совершил какое-то административное правонарушение, — прокомментировала партнер адвокатского бюро Юлия Котух.

В головном офисе сети супермаркетов провели служебную проверку и установили: никаких нарушений в поведении охранника магазина не обнаружено.

— Как бы оценивала мать ситуацию, если бы мы ребенка в состоянии стресса после зафиксированного факта хищения отправили из магазина и с ним что-нибудь случилось? Второе: я попросил бы у вас при оценке ситуации исключить эмоции мамы, которая не видела, как все происходило, и не знает, как все происходило, потому что во время разбирательства находилась в Минске. Третье: сотрудники торгового объекта своевременно уведомили инспектора по делам несовершеннолетних о произошедшем факте хищения с участием малолетнего и далее действовали в соответствии с указаниями инспектора по делам несовершеннолетних, — пояснил руководитель управления безопасности сети гипермаркетов Андрей Круглей.

Юристы уверены: для дальнейшего разбирательств в суде между гипермаркетом и пострадавшей семьей нет смысла — ведь неправильно себя вели и ребенок, и охранник. Мама Жени же решила все равно отстаивать права своего сына.