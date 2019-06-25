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Инклюзивный пляж планируют оборудовать в Пинском районе

26.06.2019 09:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинском районе к следующему году планируют оборудовать инклюзивный пляж, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Дмитрий Полховский.

Инклюзивный пляж планируют оборудовать в Пинском районе

На территории района пока нет рекреационной зоны, оборудованной входом в воду для людей с особенностями физического развития. Активисты обратились к местным органам власти с предложением по установке такой конструкции на одном из водоемов.

"Мы полностью поддерживаем эту инициативу, инклюзивный пляж должен быть в регионе. Предлагаем оборудовать его на Погостском водохранилище на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра "Світанак". Там подходящий пляж с пологим дном, он огражден и круглосуточно охраняется", - сказал Дмитрий Полховский.

Зампредседателя райисполкома отметил, что предварительно будут изучены вопросы, связанные с безопасностью конструкций для входа в воду, которые должны пройти обязательную сертификацию. "Определились, что к следующему сезону инклюзивный пляж будет оборудован. Организуем необходимые работы, привлечем спонсоров", - добавил Дмитрий Полховский.

В Брестской области это будет единственная зона отдыха, где смогут купаться инвалиды-колясочники. Всего в регионе насчитывается 98 официальных мест отдыха у воды. На трети из них организовано дежурство сотрудников ОСВОД.

 
 
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  В Пинском районе к следующему году планируют оборудовать инклюзивный пляж, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Дмитрий...
 
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