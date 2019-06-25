Европу накрыла жара из Сахары

Euronews . Европа в очередной раз готовится к летней жаре: максимальная температура в ближайшие дни, как ожидается, составит от +35 °C до +40 °C. Об этом сообщает

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Непривычная для Европы жара достигнет пика в четверг и пятницу, предупреждают синоптики. Жара пришла в Европу из Сахары и затронет в первую очередь южную часть континента. Непривычно высокие температуры связаны с глобальным потеплением. И если раньше пики жары были исключением, то теперь европейцам придется к ним привыкнуть, предупреждают метеорологи.





Во Франции «оранжевый» уровень тревоги ввели в 65 департаментах страны. Президент Эммануэль Макрон объявил о мобилизации «всего правительства» в связи с погодными условиями. До конца недели отменены все экзамены, а волонтеры раздают воду бездомным на улицах Парижа.





В Париже 25 июня температура воздуха достигла 34 градусов и продолжает расти. Городские власти уже объявили об установке дополнительных фонтанов с питьевой водой и об оборудовании кондиционированных помещений в парках и муниципальных зданиях для всех желающих.



В Италии жара от 37 до 40 градусов установилась в северной и центральной части страны, в том числе в Риме, Флоренции, Милане и Турине. В семи итальянских городах ожидаются рекордные температуры для июня.





В Испании местная метеослужба Aemet также объявила о повышении уровня тревоги в связи с жарой начиная со среды: на северо-востоке страны температура поднимется до 42 градусов.





Власти Бельгии выпустили официальное предупреждение о «сильной жаре». По данным Королевского метеорологического института, столбик термометра достигнет 34−35 градусов.



В Германии в середине недели температура может побить рекорды 70-летней давности, предупреждают метеорологи.

