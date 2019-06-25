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Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет
Источник материала: Партизан
93-летняя Елизавета II уступила 37-летней Кейт Миддлтон покровительство над Королевским обществом фотографии.
Монарх занимала эту должность на протяжении последних 67 лет.
25 июня супругу принца Уильяма назначили патроном Королевского фотографического общества, которое было основано в 1853 году.
Самым первым главой этого общества была королева Великобритании Виктория. Решением назначения Миддлтон, королева Елизавета II в очередной раз показала, что уважает выбор своего внука.
Любовь Кейт Миддлтон к фотографии хорошо известна британцам. Герцогиня Кембриджская сделала много официальных портретов своих детей.
Снимки Кейт публикуются официальными изданиями королевского дворца в дни рождения малышей, на крестины и другие значимые события. Знаменитый лондонский фотограф Бронвен Шарп заявил, что Миддлтон обладает выдающимися данными и умением запечатлеть «подлинные живые моменты».
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93-летняя Елизавета II уступила 37-летней Кейт Миддлтон покровительство над Королевским обществом фотографии.
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