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Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет

26.06.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

93-летняя Елизавета II уступила 37-летней Кейт Миддлтон покровительство над Королевским обществом фотографии.

Монарх занимала эту должность на протяжении последних 67 лет. 

25 июня супругу принца Уильяма назначили патроном Королевского фотографического общества, которое было основано в 1853 году. 

Самым первым главой этого общества была королева Великобритании Виктория. Решением назначения Миддлтон, королева Елизавета II в очередной раз показала, что уважает выбор своего внука.


Любовь Кейт Миддлтон к фотографии хорошо известна британцам. Герцогиня Кембриджская сделала много официальных портретов своих детей. 

Снимки Кейт публикуются официальными изданиями королевского дворца в дни рождения малышей, на крестины и другие значимые события. Знаменитый лондонский фотограф Бронвен Шарп заявил, что Миддлтон обладает выдающимися данными и умением запечатлеть «подлинные живые моменты».

 
 
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93-летняя Елизавета II уступила 37-летней Кейт Миддлтон покровительство над Королевским обществом фотографии.
 
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