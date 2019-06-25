Кейт Миддлтон приняла от Елизаветы II должность, которую она занимала 67 лет

Монарх занимала эту должность на протяжении последних 67 лет.





25 июня супругу принца Уильяма назначили патроном Королевского фотографического общества, которое было основано в 1853 году.





Самым первым главой этого общества была королева Великобритании Виктория. Решением назначения Миддлтон, королева Елизавета II в очередной раз показала, что уважает выбор своего внука.









Любовь Кейт Миддлтон к фотографии хорошо известна британцам. Герцогиня Кембриджская сделала много официальных портретов своих детей.





Снимки Кейт публикуются официальными изданиями королевского дворца в дни рождения малышей, на крестины и другие значимые события. Знаменитый лондонский фотограф Бронвен Шарп заявил, что Миддлтон обладает выдающимися данными и умением запечатлеть «подлинные живые моменты».