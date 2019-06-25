Сначала заплати: белорусов с долгами не выпустят из страны

Белновости . Как сообщает Министерство юстиции, должникам может быть ограничен выезд за пределы Беларуси в рамках исполнительного производства, пишут





Если физическое или юридическое лицо уклоняется от исполнения требований исполнительных документов, то его право на выезд из Беларуси могут временно ограничить.





Как отметили в Минюстиции, запрет на пересечение границы в таких случаях портит планы не только самому должнику, но и всей его семье.





По этой причине министерство просит граждан заранее проверять задолженности по документам через реестр. Вся необходимая информация размещена на интернет-портале Минюста.









Также все желающие могут получить справочную информацию в «Контакт-центре системы органов принудительного исполнения» по телефонам: +375 (17) 200-67-78, +375 (44) 529-20-00.





Кроме того, Министерство напоминает, что покидать пределы Беларуси не могут следующие лица:





Подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу;

Осужденные и находящиеся на превентивном надзоре;

Должники по исполнительному производству и все лица, имеющие налоговые и прочие обязательства перед государством;

Должники по гражданским делам;

Должники по делам о банкротстве;

Уклонисты от службы в армии;

Лица, владеющие государственной тайной;

Состоящие на профилактическом учете в органах госбезопасности.