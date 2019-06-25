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Сначала заплати: белорусов с долгами не выпустят из страны
Источник материала: Партизан
Министерство юстиции рекомендует белорусам проверить отсутствие задолженности по исполнительным документам при планировании отпуска, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Как сообщает Министерство юстиции, должникам может быть ограничен выезд за пределы Беларуси в рамках исполнительного производства, пишут
Если физическое или юридическое лицо уклоняется от исполнения требований исполнительных документов, то его право на выезд из Беларуси могут временно ограничить.
Как отметили в Минюстиции, запрет на пересечение границы в таких случаях портит планы не только самому должнику, но и всей его семье.
По этой причине министерство просит граждан заранее проверять задолженности по документам через реестр. Вся необходимая информация размещена на интернет-портале Минюста.
Также все желающие могут получить справочную информацию в «Контакт-центре системы органов принудительного исполнения» по телефонам: +375 (17) 200-67-78, +375 (44) 529-20-00.
Кроме того, Министерство напоминает, что покидать пределы Беларуси не могут следующие лица:
Погасить имеющуюся задолженность можно в ЕРИП, отделение банка, посредством инфокиоска или интернет-банкинга.
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Министерство юстиции рекомендует белорусам проверить отсутствие задолженности по исполнительным документам при планировании отпуска, чтобы избежать неприятных...
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