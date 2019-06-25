ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сначала заплати: белорусов с долгами не выпустят из страны

26.06.2019 08:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство юстиции рекомендует белорусам проверить отсутствие задолженности по исполнительным документам при планировании отпуска, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Как сообщает Министерство юстиции, должникам может быть ограничен выезд за пределы Беларуси в рамках исполнительного производства, пишут Белновости.

Если физическое или юридическое лицо уклоняется от исполнения требований исполнительных документов, то его право на выезд из Беларуси могут временно ограничить.

Как отметили в Минюстиции, запрет на пересечение границы в таких случаях портит планы не только самому должнику, но и всей его семье.

По этой причине министерство просит граждан заранее проверять задолженности по документам через реестр. Вся необходимая информация размещена на интернет-портале Минюста.


Также все желающие могут получить справочную информацию в «Контакт-центре системы органов принудительного исполнения» по телефонам: +375 (17) 200-67-78, +375 (44) 529-20-00.

Кроме того, Министерство напоминает, что покидать пределы Беларуси не могут следующие лица:

  • Подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу;
  • Осужденные и находящиеся на превентивном надзоре;
  • Должники по исполнительному производству и все лица, имеющие налоговые и прочие обязательства перед государством;
  • Должники по гражданским делам;
  • Должники по делам о банкротстве;
  • Уклонисты от службы в армии;
  • Лица, владеющие государственной тайной;
  • Состоящие на профилактическом учете в органах госбезопасности.
Погасить имеющуюся задолженность можно в ЕРИП, отделение банка, посредством инфокиоска или интернет-банкинга.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство юстиции рекомендует белорусам проверить отсутствие задолженности по исполнительным документам при планировании отпуска, чтобы избежать неприятных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Капитуляцию спишут на народ. Какая “интеграция” ждет Беларусь осенью?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика