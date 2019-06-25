Государство готовится к войне? «Каждого, кто не служил, нужно заклеймить и запретить вступать в брак»









Какие чрезвычайные события происходят в Беларуси, которые требуют провести последнюю мобилизацию мужских рядов – от мала до велика?





"Белорусской правде" доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов. Законопроект «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который в авральном режиме внесен в Палату представителей, комментируетдоктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов.





Закон о спасении государства?

- Меня удивило название законопроекта – «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Это уникальное название, которое претендует, как минимум, на концепцию, программу, на чрезвычайный уровень законодательства, словно речь идет о спасении государства.





Кроме того, поправки затрагивают широчайший комплекс законов: и закон о воинской обязанности и военной службе от 1992 года с поправками, законы об органах внутренних дел, об органах МЧС, о Следственном комитете, органах финансового контроля, о госслужбе и так далее.





Немало удивил и ужесточающий тон поправок: принимаются чрезвычайные меры по массовому зачислению молодежи в Вооруженные силы; никаких уважительных причин, все молодые люди до 27 лет должны отслужить – либо срочную службу, либо, после получения высшего образования, срочную службу или в резерве (если уже присвоено офицерское звание).





Оказывается, в развитие закона о воинской обязанности и военной службе будут приняты специальные положения: о призыве на срочную военную службу, о службе в резерве. Никто не забыт, ничто не забыто: всех мужчин до 27 лет должны поставить под ружье. Очень жесткий подход, который заставляет задуматься: какие чрезвычайные события происходят в Беларуси, ради которых надо провести последнюю мобилизацию мужских рядов – от мала до велика?





Меня поразила и жесткость при получении отсрочки на срочную службу или службе в резерве – только один раз. Этот момент тоже не поддается никакому объяснению: кроме учебы, могут быть и другие основания для отсрочки, так почему нельзя молодому человеку получить вторую отсрочку? Родился у молодого человека второй ребенок – почему ему не предоставить отсрочку? Кто будет содержать и воспитывать детей? Или молодой человек завершил учебу в вузе и поступает в аспирантуру – почему нельзя дать отсрочку? Непонятно.





Положение призывников серьезно ухудшается

- Особо подчеркивается, что поправки приняты в соответствии с законодательством, в том числе и с законом о нормативно-правовых актах. Позвольте усомниться: раньше отсрочка разрешалась несколько раз при наличии оснований – сейчас только один раз. Вполне очевидно ухудшение положения лиц, которые подлежат призыву на службу, а значит, это недопустимая с позиции закона о нормативно-правовых актах поправка. Указанная норма ухудшает положение призывников.





Следует отменить иносказательность в ряде поправок. В частности, статье 12 закона «О воинской обязанности и воинской службе» предлагается дополнить формулировкой: «Военные комиссариаты (обособленные подразделения) для осуществления воинского учета посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы и (или) иным способом на безвозмездной основе получают персональные данные граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете призывников и военнообязанных». Допускается вторжение в личную жизнь граждан без их согласия. Нарушается конституционная гарантия о невторжении в личную жизнь.





Статью 34 предлагается дополнить формулировкой: при уклонении от призыва на срочную службу или в службе в резерве «районная (городская) призывная комиссия принимает решение о признании таких граждан не прошедшими военную службу по призыву не имея на то законных оснований». Вроде ничего страшного здесь нет, во всяком случае, эта норма не испугает обывателя. Но что это означает с правовой точки зрения? Принятие такого решения военной призывной комиссией является фактическим основанием для привлечения призывника или уклониста к уголовной ответственности.





Правда, ему дается возможность обжаловать решение районного (городского) комиссариата в вышестоящую призывную комиссию (областную) или в суд; удивительно, что на обжалование дает только неделя. Если приговор суда можно обжаловать в течение 10 дней с момента вручения копии приговора, то в данном случае – только в недельный срок после уведомления призывниками о том, что он уклоняется от службы. Здесь тоже наблюдается ухудшение положения граждан по сравнению даже с уголовным процессом.





Предполагается установить жесткий контроль за гражданами, которые зачислены в запас с присвоением воинского звания офицера. Если молодой человек окончил воинскую службу с присвоением звания офицера, это не значит, что он может успокоиться: таких лиц вплоть до 27 лет будут весьма охотно призывать на военную службу; при уклонении от призыва, вполне очевидно, прокуратура и следствие будут возбуждать в отношении их уголовные дела.





Гражданам, которые не служили в армии, хотят запретить право на госслужбу, в МВД, в МЧС, в других структурах. Такие граждане словно объявляются неполноценными; по логике этих поправок, их следовало бы лишить права на вступление в брак и, быть может, ставить клеймо. Элементы дискриминации налицо.









Соответствуют ли поправки Конституции?

- В Беларуси идет подготовка к войне?





Принимаются очень жесткие меры в отношении мужского населения, которое должно пополнить ряды армии. В обосновании к законопроекту прямо говорится, что в армии не хватает людей, поэтому судьбы молодых людей, которым по каким-то причинам удалось избежать службы в армии или в резерве приносятся в жертву интересам Вооруженных сил. Фактически вводится жесточайший контроль за всеми лицами, которых можно призвать в армию.





Законопроект содержит и маленькое послабление: выпускник государственного вуза может заменить отработку распределения на службу в армии, и тогда не потребуется возмещать плату за учебу государству.





Законопроект представляет очередное закручивание гаек в интересах Министерства обороны. Предпринимаются экстраординарные меры для укомплектования Вооруженных сил. В проекте можно усмотреть и отступления от правил толкования закона, можно усматривать элементы дискриминации в отношении лиц, которые по каким-то причинам не призваны в армию или находятся в запасе. Сейчас ко многих из них дойдут, получат персональные данные без их согласия и дойдут – в этом можно усматривать нарушение конституционных гарантий соблюдения и защиты прав граждан.





Предложенные поправки следовало бы обсудить на предмет соответствия Конституции. Конституционный суд осуществляет предварительный контроль законов, принятых палатами Национального собрания; когда проект пройдет обсуждение в Палате представителей и Совете республики, тогда он поступит в Конституционный суд.





Следует обратить внимание, насколько быстро проект пройдет обсуждение в обеих палатах. Предполагаю, очень ускоренными темпами, возможно, даже до конца июня – чтобы уже в осенний призыв призвать гораздо больше мужчин для службы в армии. Думаю, именно под осенний призыв и торопятся принять указанные поправки.





Срочная служба, бесплатная воинская повинность, себя уже изжила, о чем свидетельствуют случаи самоубийств (убийств?) в беларуской армии. Срочная служба себя полностью дискредитировала. Безусловно, нужно говорить о формировании Вооруженных сил на основе контракта: за службу должны платить молодым мужчинам, которые сделают службу своим ремеслом, профессией. Путь армия будет насчитывать не 60 тысяч, как сейчас, а пусть 10 тысяч – людей, осознанно отдавших себя военному ремеслу.