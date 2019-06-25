Беларусь теряет от налогового маневра 860 тыс долларов в день

“Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового маневра для экономики республики составили около 130 млн долларов”, – рассказала Гурина в интервью ведомственному журналу “Вестник Белнефтехима”.





Напомним, налоговый маневр в нефтяной отрасли России продлится шесть лет. Экспортная пошлина на нефть будет снижена, а налог на добычу углеводородов увеличен. В прошлом году, когда маневр еще не начал действовать, белорусский импорт нефти из России осуществлялся беспошлинно. С текущего года ставка НДПИ будет постепенно повышаться, произойдет также обнуление экспортных пошлин.





Беларуси придется закупать российскую нефть уже по мировым ценам. С этим в республике не могут смириться, поскольку ранее Минск всегда получал от РФ преференции. Белорусские власти по давно сложившейся традиции не направляют нефтяные экспортные доходы, а также доходы от реализации нефтепродуктов в бюджет.





Эти средства являются источником для погашения обязательств по внешнему государственному долгу. Теперь Беларусь вынуждена искать дополнительные средства для погашения госдолга. Сумма потенциальных потерь Минска за 2019 год — примерно 400 млн долларов. А за все шесть лет, когда будет осуществляться налоговый маневр, Беларусь может лишиться 11 млрд долларов.









В этом связи замглавы “Белнефтехима” отметила, что в отрасли сформировали модель развития белорусской нефтепереработки на ближайшие шесть лет, рассчитав последствия налогового маневра. По его завершению Россией цена нефти для белорусских НПЗ сравняется с мировой, что означает рост ее в 2024 году на 127,7 доллара за тонну по сравнению с 2018 годом при котировках в 70 долларов за баррель.





“К этому моменту белорусские НПЗ ничем не будут отличаться от других континентальных НПЗ как по технической оснащенности, так и по цене на нефть, значит, они должны строить свою работу на общемировых подходах”, – заявила Гурина.





“Определены варианты оптимальной загрузки производственных мощностей при различных экономических условиях с учетом спроса на близлежащих маржинальных рынках. Загрузка будет осуществляться таким образом, чтобы принести максимальный экономический эффект в целом для экономики республики”, – указала зампред концерна.





Сейчас, по ее словам, стоит задача повысить доходность продаж нефтепродуктов на внешних рынках, реализуется стратегия плавного изменения цен на нефтепродукты в зависимости от стоимости нефти