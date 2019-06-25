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Беларусь теряет от налогового маневра 860 тыс долларов в день
Источник материала: Партизан
Беларусь с начала года теряет от российского налогового маневра в нефтяной сфере около 860 тыс долларов ежедневно. Такой вывод можно сделать из заявления заместителя председателя концерна “Белнефтехим” Светланы Гуриной.
“Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового маневра для экономики республики составили около 130 млн долларов”, – рассказала Гурина в интервью ведомственному журналу “Вестник Белнефтехима”.
Напомним, налоговый маневр в нефтяной отрасли России продлится шесть лет. Экспортная пошлина на нефть будет снижена, а налог на добычу углеводородов увеличен. В прошлом году, когда маневр еще не начал действовать, белорусский импорт нефти из России осуществлялся беспошлинно. С текущего года ставка НДПИ будет постепенно повышаться, произойдет также обнуление экспортных пошлин.
Беларуси придется закупать российскую нефть уже по мировым ценам. С этим в республике не могут смириться, поскольку ранее Минск всегда получал от РФ преференции. Белорусские власти по давно сложившейся традиции не направляют нефтяные экспортные доходы, а также доходы от реализации нефтепродуктов в бюджет.
Эти средства являются источником для погашения обязательств по внешнему государственному долгу. Теперь Беларусь вынуждена искать дополнительные средства для погашения госдолга. Сумма потенциальных потерь Минска за 2019 год — примерно 400 млн долларов. А за все шесть лет, когда будет осуществляться налоговый маневр, Беларусь может лишиться 11 млрд долларов.
В этом связи замглавы “Белнефтехима” отметила, что в отрасли сформировали модель развития белорусской нефтепереработки на ближайшие шесть лет, рассчитав последствия налогового маневра. По его завершению Россией цена нефти для белорусских НПЗ сравняется с мировой, что означает рост ее в 2024 году на 127,7 доллара за тонну по сравнению с 2018 годом при котировках в 70 долларов за баррель.
“К этому моменту белорусские НПЗ ничем не будут отличаться от других континентальных НПЗ как по технической оснащенности, так и по цене на нефть, значит, они должны строить свою работу на общемировых подходах”, – заявила Гурина.
“Определены варианты оптимальной загрузки производственных мощностей при различных экономических условиях с учетом спроса на близлежащих маржинальных рынках. Загрузка будет осуществляться таким образом, чтобы принести максимальный экономический эффект в целом для экономики республики”, – указала зампред концерна.
Сейчас, по ее словам, стоит задача повысить доходность продаж нефтепродуктов на внешних рынках, реализуется стратегия плавного изменения цен на нефтепродукты в зависимости от стоимости нефти
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Беларусь с начала года теряет от российского налогового маневра в нефтяной сфере около 860 тыс долларов ежедневно. Такой вывод можно сделать из заявления...
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