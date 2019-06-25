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Наезд: "Отдельные белорусские руководители ведут себя, как базарные бабы, торгующие солеными огурцами"
Источник материала: Партизан
В Беларуси признали, что причиной загрязнения польского участка трубопровода «Дружба» 19 июня могло стать автоматическое включение системы раскачки дренажных ёмкостей нефтеперекачивающей станции, сообщают российские СМИ.
Об этом говорится в письме первого заместителя гендиректора «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго, направленном в польский концерн PERN, а также менеджерам «Транснефти» Юрию Шугаеву и Сергею Андронову.
Отдельные руководители из числа наших белорусских коллег ведут себя как базарные бабы, торгующие солёными огурцами, — передаёт
Так он прокомментировал тот факт, что раньше белорусская сторона обвиняла в загрязнении Россию.
Напомним, что когда ситуация с "грязной нефтью", вроде бы улеглась и возобновились поставки в Европу, в Польше и Чехии вновь зафиксировали некачественную нефть.
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Наезд: "Отдельные белорусские руководители ведут себя, как базарные бабы, торгующие солеными огурцами"
В Беларуси признали, что причиной загрязнения польского участка трубопровода «Дружба» 19 июня могло стать автоматическое включение системы раскачки дренажных...
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