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Наезд: "Отдельные белорусские руководители ведут себя, как базарные бабы, торгующие солеными огурцами"

26.06.2019 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси признали, что причиной загрязнения польского участка трубопровода «Дружба» 19 июня могло стать автоматическое включение системы раскачки дренажных ёмкостей нефтеперекачивающей станции, сообщают российские СМИ.

Об этом говорится в письме первого заместителя гендиректора «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго, направленном в польский концерн PERN, а также менеджерам «Транснефти» Юрию Шугаеву и Сергею Андронову.

Отдельные руководители из числа наших белорусских коллег ведут себя как базарные бабы, торгующие солёными огурцами, — передаёт РБК слова пресс-секретаря «Транснефти» Игоря Дёмина.

Так он прокомментировал тот факт, что раньше белорусская сторона обвиняла в загрязнении Россию.

Напомним, что когда ситуация с "грязной нефтью", вроде бы улеглась и возобновились поставки в Европу, в Польше и Чехии вновь зафиксировали некачественную нефть.

 
 
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В Беларуси признали, что причиной загрязнения польского участка трубопровода «Дружба» 19 июня могло стать автоматическое включение системы раскачки дренажных...
 
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