Об этом говорится в письме первого заместителя гендиректора «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго, направленном в польский концерн PERN, а также менеджерам «Транснефти» Юрию Шугаеву и Сергею Андронову.





РБК слова пресс-секретаря «Транснефти» Игоря Дёмина. Отдельные руководители из числа наших белорусских коллег ведут себя как базарные бабы, торгующие солёными огурцами, — передаётслова пресс-секретаря «Транснефти» Игоря Дёмина.





Так он прокомментировал тот факт, что раньше белорусская сторона обвиняла в загрязнении Россию.





Напомним, что когда ситуация с "грязной нефтью", вроде бы улеглась и возобновились поставки в Европу, в Польше и Чехии вновь зафиксировали некачественную нефть.