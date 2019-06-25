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Фото из VK-аккаунта Аркадий Ивановский

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погиб белорусский музыкант Аркадий Ивановский, который был последним гитаристом мулявинских "Песняров" до распада ансамбля, сообщает БЕЛТА.

Музыкант утонул 24 июня. Обстоятельства происшествия уточняются.

Прощание с ним состоится сегодня в Минске в ритуальном зале на ул.Ольшевского, 12 с 14.00 до 15.00.

В ансамбле Владимира Мулявина "Песняры" Аркадий Ивановский выступал с 1996 года. Там он проработал до распада коллектива в 2003 году.

Аркадий Ивановский родился 6 августа 1959 года. В 1981 году окончил 4 курса Минского радиотехнического института, а в 1989 - Минский институт культуры по специальности "культпросветработа" с квалификацией "руководитель эстрадного и эстрадно-духового оркестра". С 1982 года работал в различных филармониях и коллективах. В частности, в ВИА "Тоника" под управлением Виктора Вуячича, в ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, оркестре Михаила Финберга. В 1996 году Аркадий Ивановский пришел в "Песняры". С 2004 года преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний им. А.М. Широкова. Гитарист сотрудничал с различными группами, в частности с Vip Jazz Андрея Славинского.-0-