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Соревновательный дух и награды из рук Максима Мирного. В Гродно пройдет отраслевая спартакиада

26.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Соревновательный дух и награды из рук Максима Мирного. В Гродно пройдет отраслевая спартакиада

Мероприятие соберет работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий уже в 14 раз. В этом году церемония награждения будет особенной, ведь победителей приедет поздравить олимпийский чемпион Максим Мирный.
 

Десятки команд и сотни участников соберутся, чтобы побороться за звание лучших. В соревновательной программе многоборье, гиревой спорт и стрельба. Участие принимают все – от секретарей до начальников. Организаторы отмечают, что такие соревнования очень сплачивают коллектив и являются отличным способом продвижения здорового образа жизни.

Организаторами мероприятия выступают Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области и Гродненская областная организация профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.
 
Что? XIV летняя областная отраслевая спартакиада работников МП и КБП.
Где? Открытие и соревнования – ЦСК «Неман»; Закрытие – ДЮСШ «Гродно Азот».
Когда? 5 июля, открытие – 10.30, закрытие – 16.30.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Мероприятие соберет работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий уже в 14 раз. В этом году церемония награждения будет особенной, ведь...
 
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