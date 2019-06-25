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Соревновательный дух и награды из рук Максима Мирного. В Гродно пройдет отраслевая спартакиада
26.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Мероприятие соберет работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий уже в 14 раз. В этом году церемония награждения будет особенной, ведь победителей приедет поздравить олимпийский чемпион Максим Мирный.
Десятки команд и сотни участников соберутся, чтобы побороться за звание лучших. В соревновательной программе многоборье, гиревой спорт и стрельба. Участие принимают все – от секретарей до начальников. Организаторы отмечают, что такие соревнования очень сплачивают коллектив и являются отличным способом продвижения здорового образа жизни.
Организаторами мероприятия выступают Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области и Гродненская областная организация профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.
Что? XIV летняя областная отраслевая спартакиада работников МП и КБП.
Где? Открытие и соревнования – ЦСК «Неман»; Закрытие – ДЮСШ «Гродно Азот».
Когда? 5 июля, открытие – 10.30, закрытие – 16.30.
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Мероприятие соберет работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий уже в 14 раз. В этом году церемония награждения будет особенной, ведь...
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