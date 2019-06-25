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Киевский суд отменил присвоение двум проспектам города имен Бандеры и Шухневич

26.06.2019 09:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Киевский суд отменил присвоение двум проспектам города имен Бандеры и Шухневич

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Как пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука, таким образом, иск директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной и двух общественных организаций был частично удовлетворен. Суд еще не опубликовал мотивировочную часть решения, а потому неизвестно, чем руководствовался судья в данном вопросе.

Биловчук отметил, что решение суда еще не вступило в силу и он намерен его обжаловать. Выступающий против возвращения проспектам советских названий депутат Киевсовета из фракции «Свобода» Юрий Сиротюк заявил, что в случае необходимости дело направят в Верховный суд.

Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры в июле 2016 года, а в июле 2017 года Киевсовет переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича.

Степан Бандера и Роман Шухевич считаются спорными фигурами. Одни считают их убийцами, сотрудничавшими с немецкими фашистами и убившими тысячи поляков и евреев в годы Второй мировой войны. Другие называют их национальными героями, сражавшимися за независимость Украины.

 
 
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Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.
 
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