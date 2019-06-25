День предприятия пройдет в управлении по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома

Источник материала: Вороновская газета





27 июня с 11.00 до 12.00 в здании управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома, по адресу: г.п.Вороново, ул.Юбилейная, 44, пройдет «День предприятия» — мероприятие по вопросу комплектования кадрами ОАО «Вороновская сельхозтехника».

На встречу приглашаются безработные и другие категории незанятых граждан.

Фото носит иллюстративный характер.