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День предприятия пройдет в управлении по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома
26.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
27 июня с 11.00 до 12.00 в здании управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома, по адресу: г.п.Вороново, ул.Юбилейная, 44, пройдет «День предприятия» — мероприятие по вопросу комплектования кадрами ОАО «Вороновская сельхозтехника».
На встречу приглашаются безработные и другие категории незанятых граждан.
Фото носит иллюстративный характер.
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День предприятия пройдет в управлении по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома
27 июня с 11.00 до 12.00 в здании управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома, по адресу: г.п.Вороново, ул.Юбилейная, 44, пройдет «День...
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