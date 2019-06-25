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День предприятия пройдет в управлении по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома

26.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

День предприятия пройдет в управлении по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома

27 июня с 11.00 до 12.00 в здании управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома, по адресу: г.п.Вороново, ул.Юбилейная, 44, пройдет «День предприятия» — мероприятие по вопросу комплектования кадрами ОАО «Вороновская сельхозтехника».

На встречу приглашаются безработные и другие категории незанятых граждан.

Фото носит иллюстративный характер.

 
 
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27 июня с 11.00 до 12.00 в здании управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома, по адресу: г.п.Вороново, ул.Юбилейная, 44, пройдет «День...
 
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