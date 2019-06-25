ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мотоциклист погиб при столкновении с Opel в Оршанском районе

26.06.2019 10:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Смертельная мотоавария произошла 25 июня, около 19.00, вблизи поселка Высокое Оршанского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, на 66-м километре трассы Орша — Витебск 23-летний водитель Opel Zafira, начиная движение после остановки на обочине, совершил столкновение с ехавшим попутно мотоциклом Suzuki.

В результате ДТП 23-летний мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель автомобиля начинал движение после остановки на обочине и совершил столкновение с ехавшим попутно мотоциклом Suzuki.
 
Новости дня
Новости разные
 
Соревновательный дух и награды из рук Максима Мирного. В Гродно пройдет отраслевая спартакиада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • ботинки мужские замшевые вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика