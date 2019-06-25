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Мотоциклист погиб при столкновении с Opel в Оршанском районе
Источник материала: Tut.by
Смертельная мотоавария произошла 25 июня, около 19.00, вблизи поселка Высокое Оршанского района. Об этом
По информации инспекторов, на 66-м километре трассы Орша — Витебск 23-летний водитель Opel Zafira, начиная движение после остановки на обочине, совершил столкновение с ехавшим попутно мотоциклом Suzuki.
В результате ДТП 23-летний мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия.
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Водитель автомобиля начинал движение после остановки на обочине и совершил столкновение с ехавшим попутно мотоциклом Suzuki.
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