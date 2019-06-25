Подведены итоги областного фестиваля-конкурса «Мир детства»

Источник материала: Новости Дзержинска

Завершился заключительный этап четвертого областного фестиваля-конкурса «Мир детства», в котором приняли участие 24 учреждения дошкольного образования Минщины.

Экспертной группой оценивались:

- фотоматериалы, отражающие возможности и условия функционирования мини-музея в учреждении образования;

- информация о мини-музее (с описанием имеющихся в нем объектов);

- видеоролик об организации образовательного процесса (видов деятельности) с воспитанниками в условиях мини-музея (занятие, развлечение, экскурсия и т.д.), а также план-конспект (сценарий) данного мероприятия.

Представителями экспертной группы был отмечен высокий уровень творческих способностей, проявления инициативы и профессионализма педагогов дошкольного образования Минской области.

В числе победителей (диплом 3 степени) отмечены и наши коллеги из государственного учреждения образования «Черкасский ясли-сад».



