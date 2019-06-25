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4 июля “прямую линию” и личный прием граждан проведет Юрий Шулейко

26.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Шулейко Юрий Витольдович – помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Гомельской области 4 июля с 15.00 до 16.00 в Буда-Кошелевском райисполкоме  проведет “прямую линию” по телефону: 8-02336-7-75-78, с 16.00 до 18.00 личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц по предварительной записи (ул. Ленина, 7, малый зал).

Предварительная запись на прием по телефонам: 8-02336-79131, 8-02336-75000

Запись проводится с 26 июня по 1 июля (включительно) с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

4 июля “прямую линию” и личный прием граждан проведет Юрий Шулейко

 
 
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Шулейко Юрий Витольдович – помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Гомельской области 4 июля с 15.00 до 16.00 в Буда-Кошелевском...
 
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